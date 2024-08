Marius Borg Høiby innrømmer bruk av vold i en uttalelse til NRK

«Forrige helg skjedde noe som aldri skulle ha skjedd. Jeg utøvde kroppskrenkelser og ødela gjenstander i en leilighet i alkohol- og kokainrus etter en krangel», skriver han en uttalelse til NRK , via sin forsvarer Øyvind Bratlien.

Han skriver videre at han i lengre tid har slitt med rusbruk, og at han tidligere har vært på behandling for dette.

«Denne behandlingen skal jeg nå gjenoppta og ta på største alvor».

Uttalelsene er gitt til NRK via Høibys forsvarer, advokat Øyvind Bratlien.

«Rusbruken og mine diagnoser unnskylder ikke det som skjedde i leiligheten på Frogner natt til søndag forrige helg. Jeg ønsker å stå til ansvar for det jeg har gjort og vil forklare meg sannferdig til politiet».

Høiby er siktet for vold og skadeverk etter en hendelse på Frogner i Oslo i starten av august. Han er sønn av kronprinsesse Mette-Marit og stesønn av kronprins Haakon, og derfor har mediene navngitt i omtalen av denne saken.

Høiby er opptatt av å unnskylde til fornærmede, som han omtaler som «kjæresten min».

«Hun fortjente verken det som skjedde den kvelden, eller den ekstreme pågangen fra både norsk og utenlandsk presse i ettertid. Å bli forfulgt av fotografer og journalister i en tid som dette vet jeg at har vært tøft å stå i».

Videre beklager han også til familien sin og sier at han tar fullt ansvaret for sine handlinger.