Folkehjelpen auksjonerer bort omstridt Anne Frank-bilde – tør ikke stille det ut i forkant

Blant bildene som skal gå under hammeren på kunstauksjonen, er gatekunstneren Töddels omstridte graffitiverk «Death of Innocent» – der Anne Frank er avbildet med Palestina-skjerf.

Det dukket i juli opp på veggen kalt «Speaker's Corner» i Bergen, der andre gatekunstnere har avbildet blant andre en korsfestet Sylvi Listhaug, og Töddel tidligere har skildret Bjørnar Moxnes med solbriller.

Anne Frank-bildet ble ifølge NRK politianmeldt for å være antisemittisk. Det vakte oppsikt og ble blant annet omtalt i Times of Israel. Få dager senere meldte VG at «Death of the Innocent» var blitt overmalt og ødelagt.

Nå har Töddel donert en signert og nummerert trykkutgave av verket til kunstauksjonen. Men mens de andre verkene er samlet i en kunstutstilling i Grieghallen i Bergen i dagene før auksjonen finner sted, vil ikke Töddels bilde av Anne Frank bli vist i utstillingen.

Det er «av sikkerhetshensyn», heter det i en epost fra Jorge Alex Dahl, leder for Norsk Folkehjelp Bergen.

50 kunstnere fra inn- og utland har donert 84 verk til Norsk Folkehjelp Bergen og auksjonen kalt «Kunsten redder liv». Inntekten går uavkortet til innsatsen i den lokale redningstjenesten.