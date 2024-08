USA sa måndag at det kjem i gang nye forhandlingar om ei våpenkvile torsdag, anten i Doha eller Kairo. Utanriksminister Antony Blinken reiser tysdag for å ha samtalar med Qatar og Egypt, og Israel har sagt at dei vil delta i forhandlingane.

Hamas gjorde det likevel klart søndag at det ikkje trengst nye samtalar og nye forslag. Dei krev at planen som Biden la fram tidlegare i år, og som dei har godteke, blir sett i verk med ein gong. Tysdag gjentok dei kravet.

– Uttalen vår frå for litt sidan dag var heilt klar. Det som trengst, er iverksetjing av planen, ikkje fleire forhandlingar, seier ein Hamas-tenestemann.

Biden-planen tek sikte på ei våpenkvile i fleire etappar, som endar med at krigen blir avslutta, lauslating av alle dei attverande israelske gislane som Hamas tok i oktober i fjor, og opning for massiv humanitær hjelp til Gaza.

Godtek ikkje

Medan Hamas vil ha ei våpenkvile som får slutt på krigen, seier Israels statsminister Benjamin Netanyahu at krigen ikkje kan ta slutt før Hamas er eliminert.

Han har derfor ikkje godteke Biden-planen slik han ligg føre. Fleire høgreradikale medlemmer av regjeringa er heilt imot ei våpenkvile og truar med å gå av og velte regjeringa om våpenkvila blir godteken.

Meklarane USA, Qatar og Egypt kallar inn til dei nye forhandlingane mindre enn to veker etter at hovudforhandlaren til Hamas, Ismail Haniyeh, vart drepen i Teheran i eit attentat som Israel blir skulda for å stå bak. Qatar er blant dei som fordømde attentatet.

– Korleis kan ei mekling lykkast viss den eine parten drep forhandlarane til den andre parten? Til forhandlingar trengst det seriøse partnarar, sa statsminister Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani.

Israel har verken stadfesta eller nekta for at dei står bak drapet på Haniyeh.

Press frå Iran

Tysdag la Iran press på partane og forhandlarane då dei gjorde det klart at berre ei våpenkvile i Gaza kan overtyde dei om å avstå frå å angripe Israel som gjengjelding for drapet på Haniyeh i Teheran.

Dei seier ein avtale om våpenkvile må komme i dei forhandlingane denne veka i Doha eller Kairo om dei skal akseptere å avstå frå eit direkte angrep på Israel no. Det seier tre ulike iranske tenestemenn tysdag.

Ein av dei, ein iransk tryggingstenestemann, varslar at eit angrep kjem frå dei og Hizbollah om forhandlingane mislykkast eller dei føler at Israel driv uthaling. Dei sa ikkje kor lenge Iran eventuelt ville vente.

Varsla angrep

Dei siste dagane har USA og Israel varsla at eit iransk angrep på Israel kan ventast i løpet av få dagar, og USA har sendt marinefartøy til det austlege Middelhavet for å bidra til forsvaret av Israel.

FNs tryggingsråd har kalla inn til møte om situasjonen i Gaza tysdag etter angrepet på ein skule i helga der hundrevis av familiar hadde søkt tilflukt. Minst 80 menneske vart drepne, medan Israel hevdar at dei tok livet av 31 militante.

FNs generalsekretær António Guterres fordømde måndag angrepet og dei vedhaldande drapa på Gazastripa.

Krigen held fram

Imedan held krigen fram. Tysdag vart 19 menneske drepne i nye israelske angrep sør og aust på Gazastripa, og Hamas skaut rakettar mot Tel Aviv.

I Deir al-Balah vart seks menneske drepne, blant dei ei mor og dei fire dagar gamle tvillingane hennar, i al-Buhreij i nærleiken vart sju drepne i same hus, i al-Maghazi-leiren vart fire drepne i to angrep, og i Gaza by to til, ifølgje ambulansearbeidarar.

I helga vart ytterlegare tusenvis av menneske tvinga til å flykte frå Khan Younis-området etter at Israel varsla nye offensivar mot Hamas.





