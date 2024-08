USA optimistisk om våpenhvileavtale på Gaza

Biden-administrasjonen opplyser i en uttalelse mandag at de venter at Gaza-forhandlingene fortsetter som planlagt, og de legger til at de mener det fremdeles er mulig å bli enige om en våpenhvileavtale.

USA fortsetter å være i kontakt med alle parter, heter det i uttalelsen.

FN-sjef António Guterres oppfordrer mandag Israel og Hamas til å slutte seg til forhandlingene og bli enige om en avtale som innebærer våpenhvile samt frigjøring av gisler.

– Han understreker også behovet for å sikre beskyttelse av sivile samt humanitær tilgang inn til og rundt om på Gaza, heter det i uttalelsen fra FN.

