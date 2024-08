Studentindeksen: Studenter har ikke råd til å bo

Studentindeksen måler hvor mange boliger en student kan leie i de største norske byene, ut ifra pengene en gjennomsnittsstudent har, skriver Norsk studentorganisasjon (NSO) i en pressemelding.

Studentindeksen er et samarbeid mellom FINN.no, NSO, Utleiemegleren, Eiendom Norge og Eiendomsverdi.

– Skremmende at studenter må jobbe så mye

Basert på tall fra Statistisk sentralbyrå og SIFO har NSO regnet ut at en student har 11.665 kroner i utgifter uten leieutgifter hver måned. Med 13.791 kroner utbetalt hver måned fra Lånekassen har en student uten ekstra inntekt dermed kun 2126 kroner til å betale leie for.

I gjennomsnitt jobber studenter 12,2 timer i uken og har en månedsinntekt etter skatt på 7695 kroner. Dette sammenlagt med det som er igjen fra studielånet, tilsvarer 9821 kroner i måneden.

Tolv timer arbeid i uken sammen med 37,5 timer som student tilsvarer ifølge indeksen en 133 prosent stilling.

– Det er skremmende at studenter må jobbe så mye ved siden av studiene for å få råd til husleia, sier NSO-leder Kaja Ingdal Hovdenak.

Med en slik ekstrainntekt har en student basert på tilbud av leieboliger på Finn.no råd til 68 prosent av leieboligmarkedet i Tromsø, 67 prosent i Trondheim og 66,2 prosent i Bergen. I Stavanger har en student med slik inntekt råd til 58,8 prosent av leiemarkedet, mens i Oslo er denne andelen 33,6 prosent.

– Behov for en styrket økonomi

Sammenlagt er dette 51,1 prosent av leieboliger i byene hvis studenten har ekstrainntekt, og ingen hvis studenten ikke har det.

Hovdenak mener løsningen er økt studentøkonomi og flere studentboliger.

– Situasjonen i dag er alvorlig, og det er et skrikende behov for en styrket studentøkonomi og for flere studentboliger, sier Hovdenak.





