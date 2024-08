NRK: Eide mener norsk brev til Den internasjonale straffedomstolen førte til sanksjoner fra Israel

– Det er første gang jeg sier dette. Det er min vurdering at det ikke er anerkjennelsen av Palestina, men dette brevet sendt til domstolen som førte til den sterke reaksjonen fra Israel, sier Barth Eide (Ap), ifølge NRK.

Utenriksministeren var mandag til stede under en paneldebatt i forbindelse med åpningen av Arendalsuka.

I forrige uke besluttet Israel å frata åtte norske diplomater ved representasjonskontoret til Palestina på den okkuperte Vestbredden sin diplomatiske status.

Utenriksminister Espen Barth Eide kalte den israelske beslutningen en ekstrem handling. Han varslet mottiltak mot Israel, men vil ikke utvise israelske diplomater.

Beskylder Norge for å være anti-Israelsk

Lørdag sa det israelske utenriksdepartementets talsmann Oren Marmorstein på X at Norge har vært ekstremt, ensidig og antiisraelsk etter angrepene fra Hamas, Hizbollah, Iran, houthiene og andre aktører.

Han refererte til brevet den norske regjeringen hadde sendt uken før. Det handler om at Norge som part i Oslo-avtalen mente at Den internasjonale straffedomstolen har lovlig adgang til å behandle saken der ICCs sjefaktor Karim Khan i mai ba domstolen om å utstede arrestordre på Israels statsminister Benjamin Netanyahu og forsvarsminister Yoav Gallant, som mistenkes for krigsforbrytelser.

Khan ba samtidig også om at det utstedes arrestordre på to av de politiske lederne i Hamas-bevegelsen.

– Norge har mistet Israels tillit

– Den norske regjeringen, som så sent som i forrige uke valgte å støtte den grunnløse saken mot Israel ved Den internasjonale straffedomstolen, anerkjente en palestinsk stat og selv i dag, ti måneder etter den verste massakren mot jøder siden holocaust, nekter å kalle Hamas en terrororganisasjon, har mistet Israels tillit og den spesielle rollen de spilte siden Oslo-avtalene, skriver Israels utenriksdepartement.

– Den ekstremistiske politikken til den norske regjeringen hindrer dem i å kunne fortsette å være en partner i samtalene med Israel om det palestinske spørsmålet, heter det videre.

Norge skrev i sitt innlegg til ICC at Oslo-avtalene ikke er til hinder for ICCs jurisdiksjon når det gjelder å utstede arrestordre på Netanyahu og Gallant, slik sjefaktoren ba straffedomstolen om. Det understrekes imidlertid at dette standpunktet ikke nødvendigvis innebærer norsk støtte til saken mot Israel.