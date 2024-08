Det viser ei måling gjort av Opinion for Altinget og ABC-nyheiter.

56 prosent ville stemt nei, medan 14 prosent svarer veit ikkje, på spørsmål om kva ein ville stemt om norsk EU-medlemskap.

Noko av grunnen til at jasida har gått ned, er at krigen i Ukraina, som førte til ei grad av positivitet til EU, har komme litt i skuggen av andre nyheiter, seier rådgivar i Opinion Martin Stubban.

– No har vi vore gjennom ein sommar prega av mykje utanrikssaker, spesielt det som skjer i USA og Midtausten. Ukraina har hamna i bakgrunnen, seier Stubban.

Stubban trekkjer også fram at mange har vore positive til EU på grunn av klimapolitikken, men at engasjementet for klima har slokna litt den siste tida.

Han trur også at mange har inntrykk av at ytre høgre har hatt framgang i EU-valet, sjølv om det vart sentrumsparti som sit med makta.

– Det kan ha skremt nokre sentrumsveljarar som støttar opp under internasjonalt samarbeid, og gjorde at dei har vorte meir usikre, seier Stubban.













