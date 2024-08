Ronen Bahar bekrefter ovenfor Vårt Land at han har trukket seg som styreleder i Det mosaiske trossamfund.

– Det har vært tre hektiske år, også har de siste ti månedene vært ekstra hektiske. Det er ingen dramatikk bak at jeg trekker meg, forteller Bahar.

Bahar sier at han vil ha rollen som fungerende styreleder fram til det er funnet en ny leder.

– Det vil alltid være en leder, det skal vi sørge for.

I september skal DMT gjennomføre en ekstraordinær generalforsamling. Bahar sier at et nytt styre allerede er på plass, men at det mangler en ny leder.

Artikkelen oppdateres

TRE ÅR: Ronen Bahar viste vei da Jonas Gahr Støre besøkte synagogen i Oslo den 20. oktober 2023. (Erlend Berge)