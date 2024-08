Siktelsen etter knivstikkingene på Tjuvholmen endres til drapsforsøk og hatkriminalitet

– Utvidelsen er gjort på bakgrunn av opplysninger som har kommet fram i saken, herunder dokumentasjon om skadene og forklaringer i saken. Den gjelder alle de fire siktede i saken, skriver politiadvokat Marte Heggli i Oslo politidistrikt i en epost til NTB.

Fire unge gutter er siktet etter at to menn i 20-årene ble knivstukket på Tjuvholmen i Oslo natt til lørdag. Det var Aftenposten som omtalte endringen i siktelsen først.

De siktede er to 17-åringer, én 15-åring og én 14-åring. Sistnevnte er under den kriminelle lavalder og kan ikke fengsles.

Vil forlenge fengsling

De to 17-åringene ble varetektsfengslet i Oslo tingrett etter knivstikkingen. Fengslingsperioden for en av dem går ut torsdag, mens den andre er fengslet til lørdag.

– Vi ønsker å fengsle dem for to nye uker fordi vi mener at det fremdeles er bevisforspillelsesfare og fare for gjentakelse, sier Heggli.

Den ene 17-åringen blir fremstilt for fengsling torsdag, mens den andre blir fremstilt fredag.

– Når det gjelder 15-åringen ble han 15 for kort tid siden. Da han ble pågrepet, ble det vurdert som ikke forholdsmessig å fengsle ham, sier politiinspektøren.

Holder krisemøte

Byrådsleder Eirik Lae Solberg (H) kaller inn til krisemøte etter knivstikkingen, opplyser han til Avisa Oslo.

– Dersom det viser seg å være hatkriminalitet, er dette svært alvorlig, sa byrådslederen til TV 2 mandag.

Solbergs kontor opplyser til kanalen at de inviterer representanter fra de skeive organisasjonene og politiet til møtet.

Møtet er satt til fredag 16. august på byrådslederens kontor.