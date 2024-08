– Normisjon har lange røtter i landet. Der driver organisasjonen blant annet med støtte til kirker, evangelisering og diakon. Vi driver også med desentralisert bibelundervisning.

Ordene tilhører Mirjam Artmark Aanensen. Hun er landansvarlig for Bangladesh i Normisjon.

Studentopprør

Tidligere i sommer skrev Vårt Land at Sheikh Hasina var verdens eldste kvinnelige statsledere. Hun har ikke blitt yngre, men hun er ikke lenger statsminister i landet med over 170 millioner innbyggere.

Mandag 5. august ble det bekreftet at Hasina hadde gått av som statsminister og forlatt landet. Da hadde demonstranter tatt seg fordi sperringene og kommet seg inn i residensen til Hasina.

Sammen med søsteren forlot hun landet med helikopter.

Bakgrunnen for demonstrasjonene var at demonstrantene ønsket en endring i et kvotesystem for offentlige stillinger. Flere hundre mennesker mistet livet under opptøyene.

Bangladesh Protests Sheikh Hasina FERDIG: Sheik Hasina har forlatt Bangladesh. Den tidligere statsministeren gikk av som leder for det folkerike landet etter ukesvis med demonstrasjoner og opptøyer. (Anupam Nath/AP)

Ansatte var på ferie

Normisjon har et landkontor i hovedstaden Dhaka. Utover det foregår det meste av arbeidet til organisasjonen i utkantene av landet. I følge Aanensen er dette de fattigste områdene. Hun beskriver et land med store forskjeller mellom by og land, der minoritetene bor i ytterkanten av det store landet.

– Personer i landet har rapportert at urolighetene rundt studentopprøret har ført til uroligheter andre steder. Folk opplever å bli frastjålet eiendeler og voldshendelser. Særlig mot folk som støttet den tidligere statsministeren, forteller Aanensen om situasjonen i landet nå.

– Hva er status for deres utsendinger til landet?

– Våre utsendinger er ikke i landet nå. En av dem var der i starten av opptøyene sammen med datteren, men fikk forlate landet da reise til flyplassen var unntatt fra det portforbudet som ble innført. Nå venter de ansatte på å reise tilbake til Bangladesh, sier landansvarlig i Normisjon.

Kristne grupper er en liten minoritet i landet som i all hovedsak består av sunni-muslimer. På spørsmål om hvordan situasjonen er for kristne i landet svarer Aanensen dette:

– Jeg forstår det som at kristne opplever problemer i byråkratiet med å få ting godkjent blant annet. Det er mye korrupsjon i samfunnet. De opplever også vold og undertrykkelse, men jeg hører mer om at de opplever treghet i systemet, det kan gjelde pengeoverføringer, men særlig i forbindelse med søknader om prosjekter.