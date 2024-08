Minst 109 ble drept i mandagens uro i Bangladesh

Siden demonstrasjonene startet i begynnelsen av juli, er minst 409 mennesker drept, ifølge en opptelling nyhetsbyrået AFP har gjennomført. Søndag ble 94 personer drept i Bangladesh.

Minst 11.000 mennesker er pågrepet, og både skoler og universiteter er blitt stengt. Mandag flyktet Bangladeshs mangeårige statsminister Sheikh Hasina landet da demonstranter stormet residensen hennes i Dhaka.

Landets hærsjef, general Waker-Uz-Zaman, kunngjorde deretter at hæren ville danne en overgangsregjering. Studentbevegelsen har sagt at de ønsker at fredsprisvinner Muhammad Yunus deltar i sammensetningen av ny regjering.

Demonstrasjonene i Bangladesh startet opprinnelig med at studenter protesterte mot et kvotesystem som gir 30 prosent av jobbene i det offentlige til familiemedlemmer av veteraner i Bangladeshs uavhengighetskrig mot Pakistan.