FN: Ni UNRWA-ansatte kan ha deltatt i angrepet mot Israel

FNs interne tilsynsorgan (OIOS) har gransket Israels påstand om at ansatte i FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA) deltok i det Hamas-ledede angrepet der nærmere 1200 israelere ble drept.

19 ansatte er gransket, og OIOS konkluderer med at det for ni av dem foreligger beviser som tyder på at de kan ha vært involvert i angrepet.

– Det er i UNRWAs interesse å avslutte ansettelsesforholdet til disse personene, heter det i en uttalelse fra FNs generalsekretær mandag.

Ikke tilstrekkelige beviser

For ni andre foreligger det ifølge OIOS ikke tilstrekkelige beviser for at de var involvert, mens det foreligger beviser for at én av de 19 ikke var involvert.

OIOS opplyser i en redegjørelse at de i hovedsak bygger sine konklusjoner på opplysninger de har mottatt fra Israel.

Israelske talspersoner har tidligere hevdet at UNRWA har hatt over 400 «terrorister» på sin lønningsliste i Gaza og at flere titall deltok i angrepet.

OIOS knytter imidlertid ingen av de ni UNRWA-ansatte som avsettes, til Hamas-bevegelsens væpnede gren Qassam-brigadene eller andre militante palestinske grupper.

Frøs støtten

En rekke land frøs pengestøtten til UNRWA da Israel anklaget ansatte i hjelpeorganisasjonen for å ha deltatt i angrepet 7. oktober.

Norge var ikke blant dem, og de fleste andre landene som frøs støtten – med unntak av USA – har siden gjenopptatt overføringene.

Stemplet som terrororganisasjon

Den israelske nasjonalforsamlingen Knesset vedtok nylig i en første avstemning å stemple UNRWA som en terrororganisasjon og bryte alt samarbeid med FN-organisasjonen.

Vedtaket har høstet krass internasjonal kritikk, blant annet fra USA og EU.

Israel har siden oktober også bombet UNRWAs kontorer og en rekke UNRWA-drevne skoler på Gazastripen.