Avlyste Israel-turer: Har måttet si opp nærmere tre årsverk

– Vi har ingen reiser til Israel så lenge UD fraråder det, sier Aud Kindervåg Halsne.

Hun er daglig leder i Plussreiser, som er en en reiselivsbedrift som eies av flere norske misjonsorganisasjoner. Vanligvis utgjør reiser til Israel den største delen av gruppeturene bedriften arrangerer årlig. I vår var det også planlagt flere turer, i håp om at situasjonen ville bedre seg. Alle måtte avlyses.

2. august skjerpet Utenriksdepartementet (UD) reiserådene for Palestina og Israel. Nå er alle reiser til begge land frarådet.

– Det er en stor del av selskapet, så vi har måttet redusere bemanningen på grunn av det, forteller Halsne.

Etter flere permitteringer kom oppsigelsene. Halsne forteller at det er snakk om nesten tre årsverk.

– Det er veldig kjedelig. For da risikerer vi å miste flinke folk, og ikke få dem igjen hvis det skal åpne opp. Men det nytter ikke. Det er sånt som må gjøres nå.

Halsne understreker at selskapet likevel overlever fint uten turene til Israel.

Tviler på noe Israel-tur i år

På nettsidene kan man se at Plussreiser fortsatt har to planlagte Israel-turer til høsten. Men også dem tror Halsne at må avlyses.

– Vi tviler jo på om vi klarer å få til noen turer til Israel dette året.

PLANLEGGER FOR NESTE ÅR: Det er flere som har sagt til Aud Kindervåg Halsne at de gjerne blir med på Israel-tur når det blir mulig igjen. (Inga Lill N. Nyvoll, Normisjon.)

Likevel fortsetter planleggingen av neste års reiser – også til Israel. Plussreiser ønsker å være klare med turer hvis situasjonen endrer seg og turene atter kan foregå trygt. Selskapets egne guider i Israel har selv sagt at Plussreiser ikke må komme dit nå.

– Er det færre som har meldt seg på Israel-turer etter 7. oktober?

– Å ja, ja, ja. Det er mange færre. Folk flest skjønner situasjonen og vil ikke dit nå.

Men Aud Kindervåg Halsne vet om folk som har valgt å reise på solotur til Israel i år. Hun har også fått tilbakemeldinger fra Israel-venner som forteller at de er klare for å reise med én gang det åpner opp.

Utvider horisonten

Etter Israel-avlysningene har Plussreiser sett seg rundt for å komponere nye reiser. Blant annet har de nå hatt reiser til Hellas, i fotsporene til Paulus og hans misjonsreiser. Noen av bibel- og folkehøyskolene har takket ja til å dra på en slik tur i stedet for Israel.

Fra før av hadde Plussreiser flere turer rundt omkring i Europa, samt til Madagaskar, Vietnam og Kambodsja – for å nevne noe.

– Man kan snu seg om og bruke dette som en anledning til å utvide horisonten og reise andre steder. Dette er året der folk må satse på noe nytt, mener Halsne.

Det er på grunn av krigen med Hamas og de eksalerende spenningene mellom Israel og Libanon som gjør at UD på ny skjerper inn reiserådene.

Fra før av har de frarådet alle reiser som ikke er høyst nødvendige. Nå fraråder de altså alle reiser til både Israel og Palestina.

«Den pågående krigen mot Hamas i Gaza, de stadige rakettangrepene mot Israel fra særlig sørlige Libanon, og de siste dagers angrep og drap på to Hamas- og Hizbollah-ledere i Beirut og Teheran, gjør at Israel er i beredskap for en forverret sikkerhetssituasjon. Situasjonen kan raskt forverres», begrunner UD reiserådet for Israel med.