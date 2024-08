«Gina» er tittelen på den nye solosingelen fra Hætta Isaksen, som livedebuterte som soloartist på Riddu Riđđu i juli og er Øya-klar torsdag 8. august.

Hun beskriver i joiken Natur og Ungdom-lederen som «hele Sápmis beskytter». De ble ifølge omtalen kjent for mange år siden. I mars sto de begge tiltalt i Oslo tingrett for Fosen-demonstrasjonene. Hætta Isaksen kaller Gylver for «en viktig person og en god venn»:

– Gina var den som satte i gang selve Fosen-aksjonen, som ble det største sameopprøret siden Alta-kampen på tidlig 80-tall. Hun har også lenge før det vært en sterk alliert i kampen for samiske rettigheter, for eksempel i kampen mot Nussirgruva i Repparfjord, sier hun.

Ved å gi Gina Gylver en joik ønsker Ella Marie Hætta Isaksen å «gi henne kraft og mot til å fortsette kampen for miljø og rettferdig klimaomstilling», så vel som å anerkjenne henne som del av det samiske samfunnet.

– Det føles veldig spesielt og riktig, sier Hætta Isaksen.

Singelen «Gina» utkom fredag og er produsert av Hætta Isaksens forlovede Lars Kristian Rosness. Han ble i 2022 nominert til Spellemann i produsentklassen for blant annet å ha jobbet med Chris Holsten.

