Amnesty: Bitter ettersmak av fangeutveksling

Den amerikanske journalisten Evan Gershkovich og den tidligere soldaten Paul Whelan ble sammen med flere russiske opposisjonelle løslatt fra russisk fangenskap i en utveksling som Tyrkia bidro til.

Men blant dem som Russland fikk i bytte, var Vadim Krasikov, en russisk statsborger som var fengslet for et drap på en tidligere tsjetsjensk opprørsleder i den store byparken Tiergarten midt i Berlin.

Christian Mihr, som er nestleder i den tyske avdelingen av Amnesty International, sier han er lettet over at russiske opposisjonelle er fri, men han er bekymret for hvordan Russlands president Vladimir Putin bruker politiske fanger som gisler.

– Utvekslingen etterlater derfor en bitter ettersmak, sier Mihr og påpeker at på den ene siden «er det en drapsmann og andre kriminelle som er dømt i rettferdige rettssaker, og på den andre folk som bare har utøvd sin ytringsfrihet».

– Fangeutvekslingen er derfor et nytt skritt mot mer straffrihet, sier han og uttrykker frykt for at russiske myndigheter kan foreta flere politiske arrestasjoner og brudd på menneskerettighetene uten frykt for konsekvensene.