Kraftige reaksjoner etter at Hamas-leder ble drept i Iran

– Bror, leder, mujahid Ismail Haniyeh, lederen for bevegelsen, døde i et sionistisk angrep mot hans tilholdssted i Teheran etter at han deltok på innsettelsen av den nye presidenten, skriver Hamas i en uttalelse.

Også Irans revolusjonsgarde opplyser at Haniyeh er drept i Teheran. Han var i landet for å være med på innsettelsen av president Masoud Pezeshkian.

Ifølge iranske medier ble han drept natt til onsdag klokken 2 lokal tid, klokken 0.30 norsk tid. Han bodde på en bolig for krigsveteraner i Teheran.

Israel har ikke kommentert saken. Ingen har tatt på seg ansvaret for angrepet, men Israel har som mål å knuse Hamas.

Varsler hevn

Ifølge Revolusjonsgarden ble han drept på stedet hvor han bodde under oppholdet. En iransk sikkerhetsvakt ble også drept, ifølge den iranske uttalelsen.

Hvordan Haniyeh skal ha blitt drept, er ikke bekreftet, men iranske medier melder at han ble drept i et luftangrep. De skriver videre at iranske myndigheter har startet en granskning av dødsfallet.

Hamas-topp Moussa Abu Marzouk sier at angrepet er feigt, og at det ikke skal gå ustraffet hen.

Gruppens talsperson Sami Abu Zuhri sier angrepet er en alvorlig opptrapping av konflikten, og at Israel ikke kommer til å nå målene sine med angrepet.

Haniyeh har holdt til i Qatar i årevis og har kunnet reise relativt fritt. Han har vært gruppens leder siden 2017. Da var han allerede en kjent figur for palestinerne, etter å ha vært statsminister i den palestinske selvstyremyndigheten.

62-åringen har ledet Hamas i samtalene om våpenhvile.

Sterke reaksjoner

Også Palestinas president Mahmoud Abbas, som leder selvstyremyndigheten på den okkuperte Vestbredden, reagerer sterkt på at Hamas-lederen er drept.

– President Abbas fordømmer drapet på Hamas-leder Ismail Haniyeh på det sterkeste, og han anser det som en feig handling og en alvorlig eskalering, heter det i en uttalelse fra Abbas' kontor onsdag morgen.

Tyrkias utenriksminister Hakan Fidan omtaler drapet som skamfullt, og sier det viser at den israelske regjeringen ikke har som formål å oppnå fred.

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov sier drapet er uakseptabelt og omtaler det som et politisk drap, ifølge det russisk-statlige nyhetsbyrået Ria. Houthi-bevegelsen i Jemen omtaler det som en terrorhandling.

Samtidig lover Irans utenriksminister Ali Bagheri at Haniyeh ikke døde for ingenting. Han sier drapet på Hamas-lederen i Teheran om ingenting vil styrke båndet mellom Iran, Palestina og motstandsbevegelsen.

– Enorm opptrapping

Seniorforsker og historieprofessor Hilde Henriksen Waage sier til Aftenposten at drapet på Haniyeh er en enorm opptrapping og et kraftig tilbakeslag for våpenhvileforhandlingene.

– Dette gjør Midtøsten til et veldig farlig sted, dette er en helt enorm opptrapping. Det alvorlig og farlig for alle, sier Waage, professor ved Universitetet i Oslo (UiO) og seniorforsker ved Prio.

Krigen fortsetter, krigen på Gaza ser ikke ut til å ha noen ende, sier hun.

Også Midtøsten-forsker Erik Skare ved UiO tror drapet vil føre til ytterligere opptrapping av den allerede svært anspente situasjonen i regionen.

– Dette vanskeliggjør videre våpenhvileforhandlinger. Haniyeh jobbet hardt for våpenhvile og var blant de viktigste pragmatikerne.

– Israel oppfyller sine løfter

Drapet på Haniyeh er trolig Israels måte å oppfylle løfter om hevn mot Hamas etter 7. oktober-angrepet, tror oberstløytnant Anders Ekholm ved Sveriges forsvarshøyskole.

– Man har innfridd på løftet man ga den gang, om at de som sto bak 7. oktober-angrepet skulle bli tatt, sier han til nyhetsbyrået TT.

– Det viser Israels vilje til å ta Hamas-lederne, selv om de befinner seg utenfor Gaza.

Uansett hvem som står bak angrepet, får det store konsekvenser for krigen i Gaza og for konflikten, mener Ekholm. Det er også et nederlag for sikkerhetsstyrkene i Iran, tror han.

– Det er et nederlag for Iran fordi det viser deres manglende evne til å beskytte Haniyeh, som var deres gjest.

Mistet tre sønner

Haniyeh mistet tre sønner og fire barnebarn i et israelsk angrep sentralt på Gazastripen i april. Det israelske militæret anklaget dem for å utføre terroraktiviteter.

Haniyeh hevdet den gang at rundt 60 medlemmer av hans familie var blitt drept siden krigen brøt ut 7. oktober.

Han var regnet for å være mer pragmatisk enn Hamas' lederskap på Gazastripen. Haniyeh var stadig ute på reiser i diplomatisk øyemed.

Han har vært å finne på USAs liste over såkalt spesielt utpekte globale terrorister siden 2018.