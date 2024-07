Frykt for ny fullskala krig i Midtøsten – ber om tilbakeholdenhet

– Vi fordømmer angrep på sivile på det sterkeste. Alle parter må gjøre det de kan for å beskytte sivile i henhold til sine forpliktelser etter humanitærretten, sier utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) til NTB.

Det siste døgnet har det vært en kraftig opptrapping av konflikten mellom Israel og Hizbollah. Lørdag ble en fotballbane i en landsby på Golanhøydene truffet av et rakettangrep som drepte tolv barn og unge mellom 10 og 20 år gamle.

En lang rekke land har fordømt angrepet, deriblant Frankrike, Storbritannia, Tyskland og USA.

– Angrepene må stoppe umiddelbart. Det er viktig å holde hodet kaldt. Altfor mange mennesker har allerede mistet livet i denne konflikten, skriver Tysklands utenriksminister Annalena Baerbock på X/Twitter.

– Hizbollah bærer alt ansvar

Lørdagens rakettangrep traff en fotballbane i den drusiske byen Majdal Shams på de israelskokkuperte Golanhøydene. Trolig kom raketten fra Libanon. Hizbollah har avvist at de står bak angrepet.

En talsperson for den israelske hæren (IDF) har slått fast at de har etterretning som viser at Hizbollah skjøt minst 30 raketter mot Israel, blant dem raketten som traff fotballbanen. Talspersonen sier det var det dødeligste angrepet mot Israel siden Hamas-angrepet i oktober i fjor.

Israelsk UD sier at Hizbollah «bærer alt ansvar» for rakettangrepet mot Golanhøydene.

– Dette er ikke en hær som kjemper mot en annen hær, det er en terrororganisasjon som skyter mot uskyldige sivile, sier israelsk UD i en uttalelse.

Motangrep i Libanon

Søndag sa Israel at de har svart med angrep «langt inn i libanesisk territorium».

– I natt har Israels luftforsvar angrepet en rekke Hizbollah-terrormål både dypt inne på libanesisk territorium og i det sørlige Libanon, inkludert våpenlagre og terrorist-infrastruktur i områdene Chabriha, Borj El Chmali, Beqaa, Kfarkela, Rab El Thalathine, Khiam, Tayr Harfa, heter det i en melding fra IDF.

Iran har advart Israel om at angrepet vil få konsekvenser, og Libanon har uttalt at et større angrep fra Israel vil føre til regional krig.

Libanon har bedt USA gi beskjed til Israel om at de skal vise tilbakeholdenhet. USA skal ha bedt Libanons regjering sende en lignende beskjed i retning Hizbollah. Den libanesiske regjeringen har imidlertid ikke kontroll over Hizbollah, som er både en milits og et politisk parti.

Frykt for eskalering

Israels utenriksminister Israel Katz uttalte til nettstedet Axios at det nå nærmer seg fullskala krig med Hizbollah og Libanon. Israels statsminister Benjamin Netanyahu har avlyst resten av programmet på sitt besøk i USA for å skynde seg hjem.

Nå frykter mange at konflikten kan eskalere, deriblant utenriksminister Barth Eide.

– Jeg er dypt bekymret over utviklingen i regionen. En opptrapping av konflikten mellom Israel og Hizbollah kan representere et vendepunkt i konflikten, sier han til NTB.

Både han og flere av hans europeiske utenriksministerkollegaer tar til orde for å dempe konfliktnivået.

– Frankrike krever at man gjør alt i sin makt for å unngå en ny militær eskalering og at vi fortsetter arbeidet med de involverte partene angående dette, heter det i en uttalelse fra det franske utenriksdepartementet.

Advarer norske borgere i regionen

Det norske utenriksdepartementet har sendt ut melding til alle norske borgere som oppholder seg i Libanon og Israel, om at den siste utviklingen kan øke konfliktnivået mellom Hizbollah i Libanon og Israel.

– Norske myndigheter minner om reiserådet for Libanon som oppfordrer norske borgere til å forlate landet. Ved en forverring av sikkerhetssituasjonen kan utreisemulighetene raskt reduseres eller opphøre. I en slik situasjon vil norske myndigheter ha svært få muligheter til å hjelpe norske borgere ut av Libanon, heter det.

Norske borgere i Israel er minnet om reiserådet om at sikkerhetssituasjonen er alvorlig og uforutsigbar med fare for eskalering.

– Utenriksdepartementet fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendig.