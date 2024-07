Tysk opposisjonsleder: Europa må være bedre forberedt på Trump-seier

– Kamala Harris har satt i gang en svært sterk mobilisering på Demokratenes side på svært kort tid. Valgkampen blir nå veldig spennende, sier den tyske opposisjonslederen Friedrich Merz fra kristendemokratiske CDU.

Målinger fra USA denne uka har vist at det er tett løp mellom Harris og Trump. Merz mener likevel at Europa er nødt til å planlegge for en mulig valgseier til Trump.

– Vi burde ha gjort det allerede for åtte år siden. Og denne gangen er det enda viktigere fordi jeg antar at Donald Trump vil være enda bedre forberedt til jobben dersom han blir president enn det han var i sin første periode, sier Merz, som understreker at USA er en viktig partner for Tyskland.

– Det har vært tilfelle under alle amerikanske presidenter hittil. Vi bør derfor lete etter det som forener oss, snarere enn det som splitter oss.

De siste målingene har vist at Merz' CDU leder over Olaf Scholz' Sosialdemokratene, noe som setter Merz i en god posisjon foran valget i september neste år.