Penger strømmer inn til Harris – stadig flere demokrater viser støtte

Harris har allerede sikret seg støtte fra noen av partiets aller største bidragsgiverne, deriblant LinkedIn-grunnlegger Reid Hoffman, Soros-familien samt flere sentrale Wall Street-givere, ifølge The Financial Times.

– Kamala Harris er rett person til rett tid, skriver Hoffman, som fra før har donert flere titalls millioner til Joe Biden og Harris' valgkamp.

Over 46 millioner dollar, tilsvarende en halv milliard kroner, ble søndag samlet inn til Harris bare i løpet av fem timer etter at hun fikk støtte fra Biden, opplyser pengeinnsamlingstjenesten Actblue. Summen skal være høyere enn det Biden/Harris-kampanjen har greid å samle inn i løpet av én dag.

Og nettopp det økonomiske aspektet er av mange blitt trukket fram som en av mange fordeler ved å velge Harris som presidentkandidat. Grunnen er at hun lett kan «arve» de 91 millioner dollarene som er samlet inn til Bidens valgkamp fra før.

Støtte fra flere rivaler

Biden var raskt ute og pekte på Harris som presidentkandidat da han søndag kunngjorde at han ikke stiller som kandidat i høstens presidentvalg.

I timene som fulgte, manglet det ikke på hyllester av Biden fra partikolleger. Mens noen valgte å samtidig vise sin støtte til Harris' kandidatur, var det andre som lot være å nevne akkurat dét aspektet – og kun hylle Biden.

Mange av Harris' fremste utfordrerne har allerede stilt seg bak henne, blant dem guvernørene Josh Shapiro og Gavin Newsom.

Sistnevnte beskriver Harris som tøff, fryktløs og hardnakket. Newsom, som mange har trukket fram som en mulig presidentkandidat, har åpent uttalt at han er interessert i å stille til valg i 2028. 56-åringen er tidligere ordfører i San Francisco. Han har støttet Biden offentlig gjentatte ganger den siste tiden.

Også andre guvernører

I et intervju med CNN sier også Colorado-guvernør Jared Polis at han støtter Harris. Det gjør også North Carolina-guvernør Roy Cooper.

– Kamala Harris bør bli den neste presidenten, skriver Cooper på X.

Han forteller at de to har kjent hverandre siden de var justisministere på delstatsnivå og mener hun har det som skal til for å slå Donald Trump i presidentvalget i november og lede landet.

Harris får også støtte fra Pete Buttigieg, USA nåværende transportminister. Den åpent homofile krigsveteranen, som har norsk blant de åtte språkene han snakker, utfordret før presidentvalget i 2020 Joe Biden og ble omtalt som en mulig kandidat til å ta over kandidaturet.

Støtte fra alle delstatslederne

Alle de 50 delstatslederne i Det demokratiske partiet støtter Kamala Harris som partiets presidentkandidat. Lederne hadde et telefonmøte søndag. Etterpå publiserte Ken Martin, leder for foreningen for delstatskomiteer i Det demokratiske partiet, en uttalelse.

– Etter president Bidens kunngjøring samlet våre medlemmer seg umiddelbart for å forene seg bak kandidaten som har en merittliste for å vinne tøffe valg og som har bevist at hun er en leder i spørsmålene som betyr noe for amerikanere, heter det i en uttalelse.

Blant annet trekker Martin fram reproduktiv frihet, forebygging av våpenvold, klimakamp, justisreform og gjenoppbygging av økonomien.

– Den person er vår sittende visepresident Kamala Harris, skriver han.

Fremdeles flere tause Demokrater

Michigan-guvernør Gretchen Whitmer og Illinois-guvernør J.B. Pritzker har også blitt nevnt blant de heteste mulige utfordrerne til Kamala Harris. Ingen av dem har kunngjort hvorvidt de stiller seg bak Harris eller ikke.

Blant dem som foreløpig heller ikke har sagt noe om Harris og kandidaturet hennes, er tidligere president Barack Obama og Nancy Pelosi, tidligere leder for Representantenes hus.

Heller ikke Demokratenes ledere i Senatet og Representantenes hus – Chuck Schumer og Hakeem Jeffries – har så langt stilt seg bak Harris.