Trusler mot jødiske mål i Norge: – Det er en trussel mot hele det norske samfunnet

Ifølge VG skal varselet ha blitt sendt fra den Iranske hovedstaden Teheran, nærmere bestemt fra den norske ambassaden. Varselet gikk ut på at det skal være en konkret trussel mot jødiske og amerikanske mål.

Ronen Bahar er styreleder i Det mosaiske trossamfunn i Oslo. Han bekrefter til Vårt Land at de ble kontaktet av politiet i går kveld. Han skryter av samarbeidet med politiet og forklarer at de har stor tilliten til den jobben politiet gjør døgnet rundt.

Samtidig er han tydelig på at slike trusler utgjør en fare for hele det norske samfunnet, ikke bare det jødiske. I en tekstmelding til Vårt Land skriver han følgende:

«Det er en trussel mot hele det norske samfunnet, når en liten norsk jødisk minoritet utsettes for slikt. Alle mennesker i Norge, uansett tro eller kultur skal leve i trygghet. Det er en belastning at noen forsøker å rokke ved det.»

PST vil hverken bekrefte eller avkrefte varselet

At den norske ambassen i Iran skal ha sendt ut et varsel om konkrete trusler vil PST hverken bekrefte eller avkrefte til VG. Seniorrådgiver Eirik Veum sier til avisa at det som en følge av krigen på Gaza er en skjerpet sikkerhetssituasjon mot jødiske og amerikanske mål i Norge.

– Så er det slik at vi fortløpende får inn informasjon vi jobber med, men vår trusselvurdering rundt disse målene er ikke endret.