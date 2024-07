Amnesty: Israel torturerer palestinske krigsfanger

Ifølge menneskerettighetsorganisasjonen tar israelske styrker sivile palestinere på Gazastripen vilkårlig til fange.

Fangene blir holdt isolert og nektes kontakt med advokater, familie og Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC), og de får verken vite hva de anklages for, eller anledning til å forsvare seg mot eventuelle anklager.

Amnesty kaller behandlingen et åpenbart brudd på krigens folkerett og viser blant annet til at det blant fangene er barn.

Tortur

Menneskerettsorganisasjonen har intervju 27 tidligere krigsfanger, blant dem fem kvinner og en 14 år gammel gutt, som forteller om tortur og annen nedverdigende behandling under tiden i fangenskap.

– Vår dokumentasjon viser hvordan israelske myndigheter på vilkårlig vis tar sivile palestinere til fange i Gaza for deretter å kaste dem ned i et virtuelt svart hull uten å legge fram beviser for at de utgjør en sikkerhetstrussel, sier Amnestys generalsekretær Agnès Callamard.

Israel gjør dette med henvisning til sin egen lov om ulovlig stridende, en lov Amnesty krever opphevet.

Merker på kroppen

Det israelske fengselsvesenet bekreftet 1. juli at drøyt 1400 palestinere satt i fangenskap med hjemmel i den omstridte loven.

Tallet inkluderer ikke et ukjent antall andre palestinere fra Gaza som holdes fanget i inntil 45 dager uten formell hjemmel.

Av de 27 tidligere fangene Amnesty intervjuet, ble det funnet merker som tydet på tortur på åtte av dem.

Også de øvrige fortalte om tortur og grov mishandling, blant annet at de ble tvunget til å kle av seg og være avkledd i en lengre periode. Det er forbudt, og å anse som seksuelt overgrep, ifølge Amnesty.

Bind for øynene

Fanger som ble holdt innesperret i den beryktede Sde Teiman-fangeleiren, fortalte hvordan de fikk bind for øynene og ble tvunget til å stå på knærne.

Det er i samsvar med hva andre menneskerettsorganisasjoner og FN-organer tidligere har rapportert om fra fangeleiren, basert på vitneutsagn fra tidligere fanger.

En 57 år gammel barnelege som ble tatt til fange da israelske soldater stormet et sykehus i Gaza by i desember, forteller at han under de 45 dagene i fangenskap hadde bind for øynene og håndjern hele tiden.

Han og andre tidligere fanger forteller også at de sultet fordi de fikk for lite mat.

Brent med sigaretter

En 14 år gammel gutt som ble tatt til fange av israelske soldater i Jabalia nord på Gazastripen, ble holdt i Sde Teiman-fangeleiren i 24 dager.

Gutten fortalte han ble slått og torturert med brennende sigaretter, og Amnestys etterforskere fant både blåmerket og brannsår som underbygde dette.

Tvunget ned i grøft

En av kvinnene Amnesty intervjuet, forteller hvordan hun og andre fanger ble tvunget ned i en grøft av israelske soldater, som begynte å kaste sand på dem.

– En av soldatene skjøt to skudd og sa at de hadde henrettet mannen min. Jeg brøt sammen og tryglet ham om å drepe meg også, for å befri meg fra marerittet, forteller hun.

Kvinnen opplevde også å få klærne skåret av kroppen med en stor kniv, og at hun ble truet av en fangevokter.

– Vi kommer til å gjøre det samme med deg som det Hamas gjorde mot oss. Vi kommer til på bortføre og voldta deg, sa fangevokteren, ifølge kvinnen.

Hun fikk aldri vite hvorfor hun ble tatt til fange, noe heller ikke de øvrige fangene Amnesty intervjuet fikk vite.

Israel avviser

Israelske myndigheter er gjentatte ganger konfrontert med rapportene om mishandling av fanger, men avviser dem som usanne.

Den israelske hæren hevdet overfor CNN i mai at fangene som holdes i Sde Teiman-leiren, blir godt tatt vare på.

Andre israelske talspersoner har også avvist anklagene om tortur og mishandling og sier at fangene behandles i tråd med krigens folkerett og får oppfylt sine grunnleggende rettigheter.

Nekter å oppgi

Israel nekter å oppgi hvor mange krigsfanger de har tatt på Gazastripen.

Amnesty har også tidligere uttrykt dyp bekymring over de palestinske fangenes skjebne, og det samme har FNs høykommissær for menneskerettigheter.

Haaretz skrev i slutten av mai at israelsk militærpoliti etterforsket minst 35 dødsfall blant fangene og at flere av dem døde etter å ha blitt mishandlet av israelske soldater.

(©NTB)