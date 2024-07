Christian Tybring-Gjedde har fått forespørsel fra Konservativt, melder Dagen

Søndag kom NRK med nyheten om at Christian Tybring-Gjedde er ekskludert fra Fremskrittspartiet.

Vedtaket gjør at han nå, etter 19 år som stortingsrepresentant for partiet, er en uavhengig representant på Stortinget.

I et intervju med Aftenposten i april meldte Tybring-Gjedde at han ikke var motivert til å ta en ny periode på Stortinget. Onsdag denne uken sa Tybring-Gjedde til Dagens Næringsliv at han likevel har fått tilbud fra fire partier. Det kommer ikke frem hvilke partier det er snakk om, og han ville ikke si noe om hvilke han synes er de beste kandidatene.

Torsdag skriver Dagen at partiet Konservativt nå har tatt kontakt med den tidligere Frp-representanten. De ønsker å høre om han er interessert i å stille for partiet ved stortingsvalget neste år.

– Vi forstår at han trenger tid til å gjøre seg tanker etter en ubehagelig utgang fra Frp, men Norge trenger tydelige røster for Israel på Stortinget, og Tybring-Gjedde er den tydeligste røsten vi har på Stortinget for Israel, skriver nestleder Tomas Moltu til Dagen.

Til Dagen skriver Tybring-Gjedde at det er hyggelig å bli spurt, og at Konservativt er et «Fint alternativ» til Frp – men likevel takker han nei.

– Jeg har imidlertid ingen planer om å engasjere meg politisk etter denne Stortingssesjonen, skriver han til avisen.