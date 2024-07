Verdifull skulptur stjålet fra Stavanger domkirke: – Skjønner ikke hvordan de har fått til dette

Politiet fikk melding om innbruddet like etter klokken 12. Snaut to timer senere er det klart at de som tok seg inn i kirken fikk med seg et verdifullt utbytte.

– Skulpturen skal veie om lag ti kilo og er verdt rundt 300.000 kroner. Politiet har foreløpig ingen mistenkte i saken, og ønsker tips fra publikum, sier politifaglig etterforskningsleder Morten Vestbø.

Politiet har gjort undersøkelser på stedet og snakket med et vitne.

– Vi er særlig interessert i mistenkelig aktivitet i området rundt domkirken i løpet av det siste døgnet, forteller Vestbø.

Til Stavanger Aftenblad sier Vestbø at innbruddet skal ha skjedd mellom mellom 16-tiden mandag ettermiddag og 09-tiden tirsdag morgen.

– Det er helt ufattelig

- Jeg skjønner ikke hvordan de har fått til dette. Det er helt ufattelig, sier Inger Marie Egenberg, avdelingsleder for konserveringsavdelingen ved Arkeologisk museum, til Stavanger Aftenblad.

Ifølge avisen skal steinskulpturen veie minst ti kilo, og var festet til kirken med stålstang.

– Man verner om kirken, også som bygg. Dette er en form for vandalisme og hærverk. Det er et alvor over situasjonen, sier fungerende biskop Ove Sjurstad til Stavanger Aftenblad.