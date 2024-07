Minst 50 drept i nye angrep i Gaza, ifølge palestinske helsemyndigheter

Klokka 14.41 skriver nyhetsbyrået Reuters at 21 er blitt drept bare i Khan Younis, der også 26 er såret i et luftangrep mot en teltleir.

Fem skal ha blitt drept i et luftangrep mot et hus i Rafah.

I tillegg er 16 palestinere drept i et luftangrep mot FN-skolen al-Awda i flyktningleiren Nuseirat sentralt på Gazastripen, ifølge Gazas helsedepartement. Flere internflyktninger har søkt tilflukt på skolen, som også tidligere har blitt rammet av luftangrep.

Den israelske hæren (IDF) påstår at Hamas-krigere gjemmer seg på skolen, og at det er grunnen til at de har angrepet den, ifølge den israelske avisen Haaretz.

Ytterligere fire palestinere er drept i separate granatangrep i Nuseirat, ifølge helsedepartementet. I tillegg meldes det om fire døde i Sheikh Zayed, lenger nord på Gazastripen.

Israelske styrker hevder på sin side at de har drept mange palestinske krigere i Rafah-området det siste døgnet, og at luftangrepene har rettet seg mot Hamas' militærinfrastruktur.

Antall drepte er ikke bekreftet av uavhengige kilder, men helsemyndighetene regnes som troverdige av FN og andre hjelpeorganisasjoner.

(©NTB)