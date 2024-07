Trump: – Jeg skulle vært død

– Det er ikke meningen at jeg skal være her. Jeg skulle vært død, sa Trump til tabloidavisa på flyet til Milwaukee.

På møtet i Milwaukee skal den 78 år gamle ekspresidenten formelt velges som partiets kandidat til presidentvalget i november.

Trump ble fikk en mindre skade da han ble truffet i det ene øret da en attentatmann skjøt mot et valgkamparrangement lørdag. En av deltakerne på valgmøtet ble drept, og gjerningsmannen ble skutt av politiet.

Endret talen

– Det var en veldig surrealistisk opplevelse. Takket være flaks eller Gud, mange sier Gud, er jeg fortsatt her, sa Trump til New York Post med bandasje over høyre øre.

I et intervju med Washington Examiner sier Trump at han har skrevet om talen han skal holde til landsmøtet på torsdag. Han sier at folk med ulike politiske synspunkter har ringt ham, og at han vil ta til orde for at det gjøres en innsats får samle landet.

– Dette er en mulighet til å bringe hele landet, til og med hele verden, sammen. Talen vil bli veldig annerledes, veldig annerledes enn den ville vært for to dager siden, sier den tidligere presidenten.

Trump roser livvaktene

Livvakttjenesten Secret Service, som ivaretar sikkerheten til både sittende og tidligere presidenter, sier de ikke endrer sikkerhetsopplegget for landsmøtet.

– Vi føler oss trygge på sikkerhetsopplegget for dette arrangementet, og vi er klare. Vi ser ikke for oss noen endringer i sikkerheten, sier Secret Service-koordinator Audrey Gibson, på en pressekonferanse.

Trump selv ville ikke stemme i kritikken som Secret Service har fått i etterkant av attentatet.

– De tok ham med ett skudd midt mellom øynene. De gjorde en fantastisk jobb, sa presidentkandidaten.





