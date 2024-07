Snåsamannen sa at Trump ville bli skoten

Joralf Gjerstad, også kalla Snåsamannen, snakka fleire gongar i si levetid om åttak på amerikanske presidentar, sist gong i eit intervju med Namdalsavisa i 2017.

Donald Trump blir hjelpen av scena av Secret Service-agentar på valkampmøte i Butler, Pennsylvania, laurdag 13. juli 2024, etter å ha blitt skoten på. Var det dette Joralf Gjerstad sikta til i 2017? (Gene J. Puskar/AP)

– De kommer til å ta han. Trump blir skutt, sa Gjerstad i eit intervju med Namdalsavisa då, utan at han tidfesta hendinga nærare.

Denne helga skjedde eit åttak på presidentkandidat og tidlegare president Donald Trump. Litt over midnatt, natt til søndag, vart fleire skot utløyst under eit republikansk valkampmøte i Butler, Pennsylvania. Tidlegare president Trump, som stod på talarstolen, vart skoten i øyret og vart raskt frakta til sjukehus.

FBI har gått ut og identifisert mannen som 20 år gamle Thomas Matthew Crooks, ifølgje NTB.

– All grunn til å vere skeptisk

Jan Olav Henriksen er teolog og professor ved MF vitenskapelig høyskole. Han stiller seg kritisk til om det er noko samanheng mellom Gjerstad si ytring i 2017 og angrepet mot Trump laurdag.

«VARME HENDER»:Teolog og professor Jan Olav Henriksen opplevde sjølv å få såkalla «varme hender», noko Vårt Land skreiv om i 2014. (Tuva Skare)

– Eg tenkjer det er vanskeleg å vurdere om dette er tilfeldig eller ikkje. Folk som hevdar dei er synske kan ta feil, og har tatt feil, så eg trur ikkje me skal leggje for mykje i det, seier han.

Likevel vil ikkje Henriksen avvfeie at det kan vere spesielle evner inne i biletet, men han meiner ein burde vere forsiktig med å ytre slikt offentleg.

– Eg syns ikkje ein skal publisere eller offentleggjere slike intuisjonar, fordi dei kan vere feilaktige. Då ender ein opp med at folk orienterer seg ut frå ting som ikkje er moglege å teste og som det ikkje er hald i. Det er all grunn til å vere skeptisk, seier han.

Under eit intervju Gjerstad hadde med Namdalsavisa i 1991, kom det fram at han også hadde snakka om tidlegare president John F. Kennedy sin død før han vart drepen i 1963.

Bibelen åtvarar

– Kva seier Bibelen om synske?

– Bibelen åtvarar mot sånne spådomskunstar, og det tenkjer eg handlar om at dei kan vere feilaktige, og at det derfor er viktig å ikkje orientere livet sitt ut ifrå det. Samtidig reknar Bibelen med at folk kan ha evner som gjer det mogleg å føresjå hendingar i framtida, seier Henriksen.

– Ikkje ein unik tanke

Henriksen er ikkje den einaste som er skeptisk til om samanhengen mellom utsegna til Gjerstad og hendinga laurdag.

SNÅSA: Joralf Gjerstad på veg ut av Snåsa kyrkje. Anledninga var å snakke om kor viktig det er for kyrkja å be for menneske og praktisere læking. Fremst i kyrkjedøra er Jan Olav Henriksen. (Kjell Kvamme/Avisen Vårt Land)

Gunnar Tjomlid er forfattar og føredragsholdar og har blant anna skrive boka Placebodefekten – Hvorfor alternativ behandling virker som det virker. Han har tidlegare kritisert media og Margreth Olin, regissør av dokumentarfilmen Mannen fra Snåsa, for å vere for lite kritiske til Snåsamannen.

Søndag seier han i eit blogginnlegg at han sjølv etter det amerikanske presidentvalet i 2016, ved fleire høve, uttalte at det ikkje ville overraske han om Trump vart drepen. Det trur han millionar av andre menneske også har ytra seg om.

Trump har også tidlegare blitt angripe, påpeikar Tjomlid. I juni 2016 vart ein 20 år gammal britisk mann skulda for å ha tatt pistolen frå ein politimann på eitt av Trump sine valkampmøter for å skyte og drepe Trump.

«Med andre ord: Ideen om at Trump måtte leve med høy risiko for å bli drept var ikke akkurat en unik eller sjelden tanke», skriv Tjomlid.

Tjomlid meiner at Gjerstad si utsegn om Trump i 2017 er rein gjetning og at kven som helst kunne ha tippa det same.

Vårt Land har vore i kontakt med Tjomlid, som viser til innlegget sitt.

«Snåsamannen»

Joralf Gjerstad, også kjent som Snåsamannen, var kjent for sine påståtte synske og lækjande evner.

Om lag 50 000 menneske har teke kontakt med Gjerstad i hans levetid, anten over telefon eller ved direkte konsultasjon.

I 2017 uttalte Gjerstad seg til Namdalsavisa (NA) om at han trudde den då påtroppande president Donald Trump kom til å verte skoten.

Under eit intervju Gjerstad hadde med Namdalsavisa i 1991, kom det fram at han også hadde snakka om tidlegare president John F. Kennedy sin død før han vart drepen i 1963.

Gjerstad døydde 18. juni 2021, 95 år gammal.

Kjelder: Store norske leksikon og Namdalsavisa

