Brannen i katedralen i franske Rouen er under kontroll

Flammene og røyken fra bygningen avtar og er ikke lenger synlige. Brannmenn jobber med å få kontroll på brannen.

– Det har begynt å brenne i kirkespiret på Rouen-katedralen. Årsaken er på nåværende tidspunkt ukjent. Alle nødetater er mobilisert, skriver ordfører Nicolas Mayer-Rossignol på X hvor han også oppfordrer innbyggere til å ikke skape komplikasjoner for nødetatene.

Kirkespiret er under oppusning. Den franske avisen Le Figaro skriver at brannen ble forårsaket av en feilhåndtering på byggeplassen. De skriver også at spiret er laget av metall.

Lokale myndigheter opplyser at det er satt opp sikkerhetssperringer. Nyhetssiden 76 Actu skriver at både flammer og svart røyk har blitt observert fra spiret. De skriver også at kirkebygget er evakuert og at ingen personer har tatt skade, ifølge lokale myndigheter.

Katedralen ble påbegynt i 1202, men først fullført i 1880. Olav den hellige ble døpt i byen, ifølge Store norske leksikon – og det er en krypt under katedralen der man mener kilden til dåpsvannet ligger. Katedralen huser også et Olavskapell, skriver Den katolske kirke.

Katedralen har blitt malt flere ganger av den berømte kunstneren Claude Monet på 1800-tallet.

I 2019 brant det i den berømte Notre-Dame-katedralen i Paris.