FN-eksperter anklager Israel for målrettet utsulting i Gaza

– Israels tilsiktede og målrettede sultkampanje mot det palestinske folket er en form for folkemordvold og har resultert i hungersnød over hele Gaza, slår de elleve FN-ekspertene fast.

FNs spesialrapportør for rett til mat, Michael Fakhri, FNs spesialrapportør for menneskerettigheter i de okkuperte palestinske områdene, Francesca Albanese, og FNs spesialrapportør for internt fordrevnes menneskerettigheter, Paula Gaviria Betancur, er blant dem som har undertegnet kunngjøringen.

De elleve ekspertene er utnevnt av FNs menneskerettsråd, men er uavhengige og uttaler seg ikke på vegne av FN.

Ingen tvil

FN har ikke formelt erklært hungersnød i Gaza, men de ti ekspertene konstaterer at det ikke hersker tvil om «at hungersnød har spredt seg fra nordlige Gaza til sentrale og sørlige Gaza.»

De viser til at minst 34 palestinere har dødd av underernæring siden oktober, flertallet av dem barn.

– Verden burde ha grepet inn tidligere for å stoppe Israels folkemordkampanje med utsulting og burde ha forhindret disse dødsfallene, mener FN-ekspertene.

– Manglende handling er det samme som medvirkning, er deres budskap.

Døde av sult

For å underbygge at palestinere i Gaza sulter i hjel, navngir FN-ekspertene flere av ofrene.

– Da en to måneder gammel baby og ti år gamle Yazan Al Kafarneh døde av sult henholdsvis 24. februar og 4. mars, bekreftet dette at hungersnød hadde rammet det nordlige Gaza, konstaterer de.

Siden er situasjonen ytterligere forverret, påpeker ekspertene.

– Fayez Ataya, som var knapt seks måneder gammel, døde 30. mai, og 13 år gamle Abdulqader Al-Serhi døde på al-Aqsa-sykehuset i Deir al-Balah 1. juni.

– Ni år gamle Ahmad Abu Reida døde 3. juni i teltet som huset familien hans i al-Mawasi i Khan Younis. Alle disse tre barna døde av underernæring og mangel på tilstrekkelig helsehjelp.

Israel avviser

Israel avviser anklagen om at landet nekter å slippe inn tilstrekkelig med nødhjelp til palestinerne i Gaza og kaller det desinformasjon.

– Fakhri, og mange såkalte «eksperter» som ham, er like vant til å spre feilinformasjon som de er til å støtte Hamas-propaganda og skjerme terrororganisasjonen fra gransking, heter det i en uttalelse fra Israels diplomater i Genève .

Israel har i årevis nektet FNs spesialrapportører adgang til de palestinske områdene, blant dem Albanese.

– At Israel nekter meg adgang, er ingen nyhet, påpekte hun i februar.

– Israel har nektet å slippe inn FNs spesialrapportører for menneskerettigheter i de okkuperte palestinske områdene siden 2008. La ikke det ta oppmerksomheten bort fra Israels grusomheter i Gaza, skrev hun på X.

Lenge advart

FN-organisasjoner og andre har lenge advart mot de katastrofale følgene av Israels krigføring på Gazastripen.

– Israels militære kampanje på Gazastripen har ført mange av innbyggerne der på randen av død som følge av sult og sykdommer, slo tankesmia International Crisis Group fast i april.

Ifølge palestinske helsemyndigheter er over 38.000 mennesker drept i israelske angrep siden oktober, flertallet av dem barn og kvinner.

Eksperter mener imidlertid at langt flere liv har gått tapt solm følge av sult, sykdom og manglende helsehjelp og viser til at 13 av Gazas 36 sykehus er satt ut av drift.

De gjenværende sykehusene er overfylt og ute av stand til å gi syke og sårede den behandlingen de trenger.

Fordrevet

90 prosent av Gazas rundt 2,3 millioner innbyggere er ifølge FN drevet på flukt fra sine hjem og lever under primitive forhold. Mange av dem har måttet flykte gang på gang.

Verdens matprogram (WFP) anslår at 96 prosent av innbyggerne opplever akutt matusikkerhet og betegner situasjonen for nesten en halv million som katastrofal.

Verdens helseorganisasjon (WHO) bekrefter også at det er dramatisk matmangel og opplyste tirsdag at Kamal Adwan-sykehuset nord på Gazastripen i forrige uke tok imot 60 kritisk underernærte pasienter.

Anklager Hamas

Israel hevder at de slipper inn nok nødhjelp og gir Hamas skylden for at den ikke når sivilbefolkningen.

– Israel har kontinuerlig trappet opp koordineringen og bistanden i form av humanitærhjelp på hele Gazastripen, heter det i en uttalelse fra landets FN-delegasjon i Genève.

– Hamas stjeler med overlegg og skjuler nødhjelpen fra sivilbefolkningen, hevder de videre.

Hamas, som har styrt Gazastripen siden de vant valget i 2006, avviser dette og anklager i likhet med FN-ekspertene Israel for å drive bevisst utsulting av palestinerne i Gaza.

– Den israelske terroristregjeringen fortsetter utsultingen og forhindrer for 64. dag på rad lastebiler med matvarehjelp å slippe inn, het det i en kunngjøring fra Hamas tirsdag, gjengitt av AFP.