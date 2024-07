Toppe innrømmer feil om nye kontantstøtteregler – lover etterbetalinger

Omtrent 450 foreldre vil få etterbetaling fordi de ikke ble informert om endringen i tide, skriver TV 2

1. august vil det ikke lenger bli utbetalt kontantstøtte til barn mellom 20 og 23 måneder. Beskjeden om endringene fikk ikke foreldrene det gjelder før 1. mars, som var samme dag som fristen for å søke barnehageplass.

Det har gått utover de som hadde planlagt å være hjemme med barnet i to år, men som etter endringen ikke har økonomi til det.

Barne- og familieministeren innrømmer til kanalen at det har vært for dårlig kommunikasjon, og beklager for dette.

– Det har blitt gitt generell informasjon, men vårt mål var at alle skulle bli godt og direkte informert. Det har ikke blitt gjort, sier hun til TV 2.