Israel har sendt delegasjon for å forhandle med Hamas

Netanyahu bekreftet dette i en telefonsamtale med USAs president Joe Biden torsdag, ifølge nyhetsbyrået AFP.

– Statsministeren oppdaterte president Biden om hans beslutning om å sende en delegasjon til å fortsette forhandlingene om å frigjøre gisler, heter det i en uttalelse fra Netanyahus kontor.

En tjenesteperson i den israelske regjeringen bekreftet det samme til Reuters tidligere torsdag.

Israel har tidligere sagt at de ikke vil gå med på midlertidige våpenhviler før Hamas er eliminert. På sin side har Hamas sagt at enhver avtale må innebære at den israelske krigføringen avsluttes, og at Israel trekker tilbake sine soldater fra Gazastripen.

Egypt, Qatar og USA har i månedsvis forsøkt å forhandle fram en våpenhvile og løslatelse av de 120 gjenværende gislene på Gazastripen, men de har ikke kommet i mål.