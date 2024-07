Dødstallet stiger ytterligere i India – minst 87 trampet i hjel på religiøst møte

Tidligere tirsdag opplyste politiet om rundt 60 døde.

– Jeg kan ikke gi et nøyaktig tall, men det er rundt 60 stykker. Det er også en mulighet for at dødstallet kan stige, sa talsperson Manish Chikara i politiet til Reuters den gang.

Arrangementet skal ha funnet sted tirsdag i landsbyen Hathras i delstaten Uttar Pradesh, som er Indias mest folkerike delstat. Landsbyen Hathras ligger rundt 200 kilometer sørøst for Indias hovedstad New Delhi.

Sjefministeren i delstaten, Yogi Adityanath, har beordret at hendelsen skal etterforskes. Han har også sendt redningsmannskaper og helsepersonell til stedet.