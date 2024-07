Justisminister Emilie Mehl (Sp) forklarar kvifor:

«Dersom norske myndigheter henter personer ut av Gaza som vi ikke kjenner identiteten til, er det vanskelig å garantere at de det gjelder kan reise videre til Norge innen 72 timar. Vi risikerer da at personer må returneres til Gaza, eller etterlates i Egypt uten lovlig opphold der», skriv ho i eit brev til Stortingets kommunalkomité.

Mehl minner også om at dei som har fått innvilga ein søknad om familieinnvandring etter dei mellombelse reglane «ikke kan forvente å få bistand fra norske myndigheter til assistert utreise fra Gaza».

86 har søkt, ni har fått ja

Sidan Utlendingsdirektoratet (UDI) lempa på reglane for familieinnvandring frå Gaza til Norge, har 86 personar søkt om å få komme til familie her i landet, opplyser UDI til Vårt Land.

Dette er status i månadsskiftet juni-juli:

Ni søknader er innvilga.

52 er avslått.

23 er framleis til behandling.

Nytt fly fra Kairo med norske borgere TIL NORGE: I fjor haust henta Norge ut eit hundretal palestinarar frå Gaza som hadde norske pass. Fleire kom til landet med eit chartra fly. (Beate Oma Dahle/NTB)

Lempa på reglane for palestinarar i Gaza

Krigen mellom Hamas og Israel påverkar palestinapolitikken til Støre-regjeringa. I mai anerkjende Norge Palestina som stat. No får også nokre borgarar i staten – som manglar formelle grenser – komme til Norge:

Statsminister Støre varsla sist veke at Norge skal evakuere 20 skadde og sjuke palestinarar til Norge, saman med pårørande.

Samstundes er reglane for familieinnvandring for palestinarar frå Gaza endra.

Vanlegvis fungerer familieinnvandring slik:

Flyktningen får opphald i Norge, ønskjer så å få kone, mann og/eller barn til landet.

Men det er den eller dei som oppheld seg i utlandet som personleg må levere søknaden om å få komme hit, og han må leverast på næraste norske ambassade eller utanriksstasjon.

For Gaza-palestinarar innførte UDI ein mellombels regel i oktober. Flyktningen som har fått opphald i Norge kan levere søknaden om familieinnvandring direkte til UDI, for det er uråd å ta seg ut av Gaza og reise til Norges utanriksstasjon i Kairo, Tel Aviv eller Ramallah.

Det er mange familiemedlemmer i ulike land som lever i krig og konflikt. Å åpne for større grad av familieinnvandring fra slike områder vil derfor kunne få store utslag — Emilie Mehl (Sp), justisminister

Må utføre person- og dokumentkontroll

Men dei som får ja, må sjølve ta seg ut av Gaza og vidare til Norge. Justisminister Mehl forklarar at vanlegvis blir person- og dokumentkontrollen gjennomført på søknadstidspunktet, «der søker møter personlig og innleverer reisedokument».

Men når utanlandske borgarar får opphaldsløyve etter at familiemedlem har levert søknad i Norge, «er ikke denne kontrollen foretatt, siden søker ikke har møtt personlig», skriv Mehl, og held fram.

«Person- og dokumentkontroll skal i stedet gjennomføres før det gis innreisevisum til Norge.»

Barn eldre enn 18 år er utelukka

På spørsmål om på kva grunnlag søknader om familiegjenforeining får avslag, svarar UDI i ein epost til Vårt Land:

«Søkeren er utenfor de kategoriene som kan få familieinnvandring.»

«Foreldre som har søkt om oppholdstillatelse i ni måneder for å besøke barn i Norge. Det er en forutsetning for denne tillatelsen at forelderen returnerer til hjemlandet innen utløpet av tillatelsen, og det vilkåret har ikke vore oppfylt i disse sakene.»

«Barn over 18 år som ikke fyller vilkårene for å være forsørget barn som fortsatt skal være endel av foreldrenes husstand.»

Landsstyremøtet i Senterpartiet STRENG: Justisminister Emilie Mehl (Sp) seier Norge må føre ein streng politikk når det kjem til familieinnvandring. (Javad Parsa/NTB)

SV og MDG ville hjelpe palestinarar, blei nedstemt

I byrjinga av juni handsama Stortinget Gaza-forslag fremma av SV og MDG.

SV ønskjer at regjeringa skal hjelpe dei ut av Gaza, dei som får innvilga søknad om familiesamling til Norge, og dessutan hjelpe dei økonomisk med reiseutgiftene. Partiet vil også utvide ordninga med familiesamling til å omfatte «besteforeldre og barn i nær familie som har mist sine foreldre i den nådelause krigen i Gaza».

MDG ønskjer at søknader om innreise til Norge frå palestinarar på Gaza, med band til Norge, skal bli behandla på humanitært grunnlag.

Fleirtalet på Stortinget avviste forslaga.

Må føre ein streng politikk når det kjem til familiesamling

Før kommunalkomiteen leverte si innstilling, bad dei fagstatsråden vurdere forslaga. Justisminister Emilie Mehl avviste SV og MDG-forslaga, punkt for punkt i svarbrevet.

Ho forklarar at Norge må føre ein streng politikk når det kjem til familiesamling:

«Det er mange familiemedlemmer i ulike land som lever i krig og konflikt. Å åpne for større grad av familieinnvandring fra slike områder vil derfor kunne få store utslag.»

Ho vil ikkje opne for å «begynne å gi familieinnvandringstillatelser på grunn av beskyttelsesbehov. På denne bakgrunn mener jeg at det ikke bør gis særregler for familieinnvandring for familiemedlemmer fra Gaza».

---

Gaza-krigen

7. oktober gjekk Hamas-krigarar inn i Israel og drap kring 1.200 og tok eit hundretal gislar med til Gaza.

Israel svarte med krig mot Hamas. Snart ni månader seinare har snart 38.000 palestinarar mista livet, ifølgje det Hamas-kontrollerte helsedepartementet i Gaza. Vel 86.000 er såra.

---