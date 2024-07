Vårt Land viste sist uke bilder av Hamas-krigere på Gaza kledd i det norske Forsvarets kamuflasje.

– Det er helt utvilsomt den norske kamuflasjen. Dette er vår visuelle profil, sa oberst Arne Hagtvedt.

Høyre-politikker Mahmoud Farahmand har fartstid i Forsvaret. Han mener bildene av Hamas sin parade kan være skadelig for Norge.

- Slike hendelser kan påvirke vårt omdømme. Vi har sett hvordan aktivister aktivt bruker slike hendelser til å spre feilaktige narrativ. Selv om Norge ikke selger eller har solgt eller donert militært materiell til Hamas, kan det etterlatte inntrykket være et annet. Dette er ikke bra for vårt omdømme, sier Farahmand.

BEKYMRET: - I enkelte perioder i Afghanistan ble det diskutert hvilke type uniform som skulle brukes for å unngå å bli forvekslet med amerikanske soldater som var mer ettertrakta mål enn norske soldater. Dersom norske obervatører bærer uniformer som også Hamas er blitt sett i, kan det potensielt utgjøre en større fare for de norske oberservatørene, sier Mahmoud Farahmand (Erlend Berge)

Relasjonen til Israel

Høyre-politikeren tror at bildene fra 2005 kan påvirke Norges forhold til Israel.

- Denne saken kan påvirke Norges allerede anstrengte relasjon til Israel. Vi må klargjøre for Israel hva som kan ha skjedd her. Slik situasjonen er nå kan Israel muligens komme til å reagere svært negativt på dette, sier Farahmand

Fremskrittspartiets Christian Tybring-Gjedde reagerer også på bildene han så i Vårt Land.

- Det at Hamas opptrer i norsk kamuflasje føyer seg inn i rekken av Norges noe underlige rolle i hele konflikten. Jeg tror Norge kan avslutte den rollen de har hatt rundt konflikten siden 1993, man har vel vunnet nok fredspriser nå, sier Tybring-Gjedde.

Det at norske militæreffekter dukker opp i konflikter verden over er ikke unikt. Dagbladet omtalte i mai hvordan russiske nettsteder hevdet at en norsk leiesoldat var drept ved fronten, begrunnet med at det var funnet et norsk flagg på uniformen.

Israel-Hamas ETTERSPØR SVAR: Christian Tybring-Gjedde (Frp) stiller skriftlig spørsmål til Forsvarministeren etter Vårt Land sin sak om Hamas. (Stian Lysberg Solum/NTB)

Hvordan havnet det der?

Både Farahmand og Tybring-Gjedde er undrende til hvordan kamuflasjen havnet i Midtøsten. En teori som ble presentert i saken er at Hamas hadde fått tak i restematerialer fra tekstilprodusenten.

- Dersom det stemmer at dette er restematerialer som Hamas har fått tak i på det åpne markedet, er det interessant å få vite hvordan de fikk tak det. Har de kjøpt det selv, via hjelper i Europa eller er det for eksempel kjøpt via Iran? undrer Høyre-politikeren Farahmand.

Også Frps Tybring-Gjedde lurer hvordan tekstilene har havnet hos den terrorstemplede organisasjonen.

- Kan det ha vært en del av forhandligene med selvstyremyndighetene? At det skulle doneres materiale. Også har det havnet i Hamas sine hender uten at det har vært intensjonen. Det er uansett merkelig at man ikke har oppdaget dette før, sier Frp-politikeren.

Skriftlig spørsmål

Tybring-Gjedde opplyser til Vårt Land at Frp stiller et skriftlig spørsmål til forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp). De ber han svare på hva han vil gjøre for å finne ut av hvordan kamuflasjestoffet havnet hos Hamas.

- Det kan virke som vi ikke har hatt gode nok avtaler med produsent om blant annet destruksjon av restematrialer. Det kan fremstå som vi ikke har tilstrekkelig utstyrskontroll, sier Farahmand.

Sp-statsråden vil svare skriftlig i løpet av uken.

