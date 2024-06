Harde kamper i sudansk by – opprørere skal ha tatt pasienter som menneskelige skjold

Innbyggere sier at det lørdag raste kamper i bygatene, og at mange fikk panikk og la på flukt. Singa er den viktigste byen i delstaten Sennar, som allerede huser over én million fordrevne fra andre steder i landet.

Meldinger i sosiale medier viser tusenvis av mennesker som flykter i kjøretøy og til fots. Mange av dem skal ha søkt tilflukt på østsiden av elven Den blå Nilen, forteller øyenvitner til nyhetsbyrået AFP.

– Stjeler biler og mobiler

Innbyggere melder også at opprørere har plyndret boliger og butikker og beslaglagt private biler, mobiltelefoner, smykker og andre verdigjenstander.

– De gjorde det de gjorde i Khartoum og andre byer. Mange mennesker ble drept, såret og pågrepet, sier Abdel-Rahman al-Taj, som kommer fra byen, men som lørdag flyktet sørover til provinsen Den blå Nilen.

Opprørsmilitsen Rapid Support Forces (RSF) hevder på X/Twitter at de har «befridd» byen etter å ha inntatt det militære hovedkvarteret i byen.

En talsmann for Sudans væpnede styrker, Nabil Abdalla, sier imidlertid at militæret har gjenerobret kontrollen over basen, og at kampene fortsatte søndag morgen. Ingen av opplysningene kan bekreftes fra uavhengig hold.

– Tok pasienter og ansatte til fange

Et menneskerettssenter i Sennar opplyser til nyhetsbyrået AP at RSF angrep Singa Educational Hospital og pågrep mange pasienter og ansatte, hvorpå de ble brukt som «menneskelige skjold».

Krigerne skal ha gjort sykehuset om til et militært senter, noe gruppen påpeker er et klart brudd på internasjonal lov.

RSF har ikke svart på APs henvendelse om en kommentar.

RSF har i over ett år har kjempet mot landets regjeringshær. Kampene innebærer at de nå har åpnet en ny front sørøst i landet, og at de kommer stadig tettere på storbyen Port Sudan ved Rødehavet, der det sudanske militæret, regjeringen og FN-organisasjoner nå er basert.

Kontrollerer store områder

Etter RSFs siste framgang kontrollerer militsen mesteparten av hovedstaden Khartoum, delstaten Al-Jazira sentralt i landet, den enorme Darfur-regionen i vest og mye av delstaten Kordofan i sør. RSF beleirer også storbyen El-Fasher, som er den viktigste byen i Nord-Darfur.

Krigen i Sudan startet i mars i fjor da en maktkamp mellom landets to mektigste generaler endte i full krig. Krigen har utløst en av verdens verste humanitære kriser. Titusener er drept og faren for hungernød er stor. 26 millioner av landets 48 millioner innbyggere er i en situasjon der de risikerer akutt matmangel, ifølge FN.

Over 14.000 mennesker er drept og 33.000 såret, ifølge FN-tall, men menneskerettsaktivister mener at de reelle tallene kan være langt høyere.