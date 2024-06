AfD-politiker bet demonstrant i leggen

Stefan Hrdy (67) sier i et intervju med nyhetsbyrået DPA at han bet personen i selvforsvar da situasjonen var i ferd med å eskalere.

Demonstranter forsøkte å sperre inngangen for de 600 delegatene som skulle delta på helgens landsmøte.

Politiet i Essen sier de ikke har fått inn noen anmeldelse av bitingen, men de har lest om hendelsen i mediene og sier at saken skal etterforskes.

Avisen Bild har publisert en video av sammenstøtet. Den stemmer kun delvis med Hrdys forklaring om at han ble sparket flere ganger, og at to eller tre demonstranter la seg oppå ham. På videoen kan man se at én demonstrant ligger oppå ham med beinet, og at Hrdy biter ham i leggen.

Hrdy, en pensjonert politimann som ble med i AfD i 2016, sier han skal anmelde saken. Han har ingen synlige skader fra hendelsen.

Bortimot 100.000 demonstranter anslås å ha protestert mot AfD i Essen i helgen.