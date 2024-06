Axios: USA har endret på ordlyden i våpenhvile-forslag om Gaza

Det amerikanske nyhetsnettstedet skriver at justeringene er et forsøk på å tette gapene mellom de stridende partene. Som kilde for opplysningen, siterer Axios «tre kilder med direkte kunnskap».

USA ønsker fortsatt å få på plass en plan som skal gjennomføres i tre faser, og som skal føre til at de om lag 100 gjenværende gislene settes fri, og til at det blir det som omtales som «en bærekraftig ro» på Gazastripen.

Ifølge de ikke navngitte kildene legger USA nå press på Qatar og Egypt for å få dem til å presse Hamas til å godta planen.

Israel og Hamas har tidligere uttrykt uenighet om hvilke palestinske fanger som skal løslates i bytte mot gislene, samt hvorvidt det skal innføres en varig våpenhvile eller kun en midlertidig stans i kampene.

