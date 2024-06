Norske jurister ber Riksadvokaten vurdere om israelske ledere skal etterforskes for folkemord

Anmeldelsen mot Israels forsvarsminister Yoav Gallant, forsvarssjef Herzi Halevi og tidligere forsvarssjef Benny Gantz ble levert til Det nasjonale statsadvokatembetet for innsats mot organisert og annen alvorlig kriminalitet (NAST) i november.

NAST behandler også saker knyttet til krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord, enten begått mot norske borgere i andre land eller av personer som befinner seg på norsk jord.

Anmeldelsen ble først behandlet av Kripos, som innstilte på henleggelse. 23. mai ble det klart at NAST henlegger saken, blant annet med den begrunnelse at ingen av de anmeldte har tilknytning til Norge.

Utvider anmeldelsen

Den norske avdelingen av International Commission of Jurists (ICJ) og organisasjonen Forsvar folkeretten sto bak anmeldelsen. Den ble levert på vegne av rundt 300 norske statsborgere som befant seg på Gazastripen da Israel innledet angrepene i oktober.

Onsdag klaget ICJ-Norge og Forsvar folkeretten henleggelsen til Riksadvokaten.

De skriver i sin klage at det ut fra de ekstraordinære omstendighetene i saken foreligger en menneskerettslig plikt til å etterforske forbrytelsene som er anmeldt.

Samtidig utvider de anmeldelsen til også å gjelde folkemord.

Folkemord «er en kollektiv forbrytelse hvor en ødeleggelseshensikt må kunne knyttes til maktstrukturen eller deler av den», skriver juristene i pressemeldingen.

– ICJ-Norge og Forsvar folkeretten mener i dag at det er overveiende sannsynlig at det er begått relevante handlinger med ødeleggelseshensikt rettet mot den palestinske folkegruppen i Gaza, heter det i pressemeldingen.

Hevder nordmenn blir dårlig ivaretatt

Selv om juristene vurderer det som lite trolig at en etterforskning vil føre til at de anmeldte møter i en rettssak i en norsk domstol, understreker de at etterforskningen er viktig gitt sakens alvorlighet og hensynet til de norske fornærmede.

– For disse er det av svært stor betydning at saken etterforskes i Norge, at etterforskning eventuelt kan lede til tiltale, og til begjæring om utlevering eller arrestordre gjennom Interpol, skriver de.

Hensynet til beskyttelse og ivaretakelse av de norske borgerne som er rammet av de anmeldte forbrytelsene, har vært «nærmest helt fraværende både i den lange perioden det tok Kripos og NAST å ta stilling til anmeldelsen, og i den vurderingen som til slutt ble gjort», heter det videre.

– De fornærmede har i liten grad følt seg sett av norsk politi og påtalemyndighet, tvert imot er inntrykket at de føler seg totalt oversett, skriver ICJ-Norge og Forsvar folkeretten.

Oppfordret Norge

Lederen for FNs granskningskommisjon for Israel og Palestina, Navi Pillay, oppfordret tidligere i år norsk politi til å innlede etterforskning av mulige israelske krigsforbrytelser i Gaza.

FNs spesialrapportør for menneskerettigheter i de okkuperte palestinske områdene, Francesca Albanese, har på sin side konkludert med at det er grunn til å tro at Israel begår folkemord i Gaza.

FNs øverste juridiske organ, Den internasjonale domstolen (ICJ), mener også at det er sannsynlig at palestinerne i Gaza kan bli utsatt for folkemord og har åpnet sak.

Israel avviser anklager om krigsforbrytelser og folkemord og hevder landets styrker etterlever krigens folkerett.