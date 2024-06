Religiøse ledere samlet til fredsmarkering i Oslo rådhus

Aamir J. Sheikh, leder av Stiftelsen Dialog For Fred, var initiativtaker for fredsmarkeringen. Han sier i en pressemelding at han har tatt initiativ til dialog mellom de religiøse lederne Nehmat Ali Shah, sjefimam og leder av Imamrådet i Norge, Joav Melchior, rabbiner i Det Mosaiske Trossamfund og Pål Kristian Balstad, domprost i Oslo, Den norske kirke.

Dialogen har endt i en felles fredserklæring, som ble lest opp på markeringen.

Erklæringen tar utgangspunkt i hvordan de tre religionene ønsker fred i verden, spesielt i Gaza og Midtøsten.

«Ethvert menneskes liv er en hel verden, og altfor mange uskyldige har blitt rammet. Vi ønsker fred, frihet og trygghet for alle, både palestinere og israelere, uten at det går på bekostning av den andre.» heter det blant annet i erklæringen.

Ordfører i Oslo, Anne Lindboe (H), åpnet markeringen.

– Fredserklæringen som dere presenterer i dag, er historisk. Midt i en fortvilet situasjon, står jøder, muslimer og kristne i dag sammen som medmennesker, og som håpefulle borgere – for fred, sa ordføreren i sin tale.









