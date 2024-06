Situasjonen i republikken er uoversiktlig søndag kveld, med flere meldinger om skyting og angrep.

I byen Derbent er en synagoge satt i brann, og det meldes om skyting i hovedstaden Makhatsjkala.

– I kveld ble det utført væpnede angrep mot to ortodokse kirker, en synagoge og en av politiets kontrollposter i byene Derbent og Makhatsjkala. Som følge av terrorangrepene, ifølge det vi så langt vet, ble en prest fra den russisk-ortodokse kirken og politifolk drept, heter det i en uttalelse fra den nasjonale russiske antiterror-komiteen som gjengis av Ria Novosti.

Telegramkanalen Baza, som har tette bånd til russiske sikkerhetstjenester, melder at to angripere er skutt og drept i Dagestan. Republikken med rundt 3 millioner mennesker ligger på den vestlige bredden av Kaspihavet. Hvor disse to er drept, er uklart.

De første meldingene om angrep kom fra byen Derbent, der en synagoge og en ortodoks kirke skal ha blitt angrepet. Denne byen ligger 125 kilometer sør for Makhatsjkala, ved kysten av Kaspihavet.

Den uavhengige nyhetskanalen Nexta, som har sitt utspring i Belarus, skriver at både synagogen og en ortodoks kirke ble satt i brann. Kanalen har lagt ut film på sin X-konto som viser bygninger i brann og en væpnet person.

Lokale embetsfolk bekrefter at synagogen brenner, ifølge Reuters.

Russiske nyhetsbyråer siterer innenriksdepartementet i Moskva på at to medlemmer av politistyrken ble drept her. Nyhetsbyrået RIA melder imidlertid at det er en vakt og en prest som er drept i Derbent. Seks personer skal ha blitt såret i angrepet i byen.

Det store flertallet av innbyggerne i Dagestan er muslimer, men blant republikkens mange folkegrupper er også en liten jødisk minoritet.

