Røde Kors-leder beskriver forferdelige scener etter Rafah-angrep

Ved 15.30-tiden fredag ble kontoret til Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) i Gaza rystet av tre eksplosjoner i nærheten, forteller William Schomburg i en videosamtale med journalister i Genève.

– Etter det kom det en flom av sårede mennesker som søkte hjelp. Det var hauger med lik og blod overalt, sier Schomburg, som leder ICRC-kontoret i Rafah. Muren rundt kontoret fikk bare mindre skader, men på utsiden ble 22 mennesker drept.

Merket med Røde Kors-emblem

ICRC-lederen sier kontoret ligger rett sør for en humanitær sone den israelske hæren (IDF) har definert i det krigsherjede palestinske territoriet.

– Alle partene i konflikten kjenner godt til alle våre bygninger, sier Schomburg, som ikke vil spekulere omkring hvor granatene som eksploderte, kom fra.

– Vi er ikke her for å tildele skyld. Men samtidig er dette ett av flere tilfeller der det har vært nære på … og vi kan ikke drive på denne måten. Alle våre bygninger og fasiliteter er merket med Røde Kors-emblemet, så hvordan kan du forklare angrepet vi opplevde? Det tror jeg du må spørre partene i konflikten om, ikke oss. fortsetter han.

IDF sa lørdag at en foreløpig undersøkelse konkluderte med at de «utførte ikke noe angrep direkte mot Røde Kors' fasiliteter».

– Hendelsen skal granskes videre, og resultatene skal legges fram for våre internasjonale partnere, sier militæret.

– Aldri sett noe lignende

Mange av de sårede ble ført til et feltsykehus Røde Kors driver i nærheten. Ikke all overlevde.

Schomburg sier ingen Røde Kors-ansatte ble drept, men at to barn av ansatte trengte behandling for skader de fikk i eksplosjonene. Han sier det ikke vil bli lett å komme seg etter det som skjedde fredag.

– I gatene rundt oss var det dammer av blod. Lik lå strødd på bakken. Vi fant kroppsdeler spredd rundt omkring, inkludert inne på vårt område. Jeg har ærlig talt aldri sett noe lignende. Omfanget av lidelser på så kort tid har kommet som et sjokk på våre folk, forteller han.

Familiene til flere av de Røde Kors-ansatte bor i telt i området rundt kontoret. Schomburg sier det er et mirakel at ingen ble alvorlig såret.

Titusener drept

Angrepet kom samtidig som Israel har trappet opp sine angrep på Gazastripen i krigen som brøt ut etter Hamas-angrepet på Israel 7. oktober i fjor. Rundt 1200 mennesker, de fleste sivile, ble drept og flere hundre tatt som gisler i det angrepet.

Siden er minst 37.551 mennesker drept i Gaza-krigen, også de i hovedsak sivile, ifølge lokale myndigheter.

ICRC, som er en uavhengig organisasjon ved siden av de nasjonale Røde Kors-foreningene og deres internasjonale forbund, har et spesielt mandat som er nedfelt i Genèvekonvensjonene. Det omfatter å beskytte ofre for internasjonale og interne væpnede konflikter – blant dem sårede, fanger, flyktninger, sivile og andre ikke-stridende.