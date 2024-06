Bare i løpet av krigens tre første måneder mistet flere palestinske storfamilier hundrevis av medlemmer i israelske angrep – menn, kvinner, barn og gamle.

Nyhetsbyrået AP har i samarbeid med britiske Airwars og andre eksperter på våpensystemer og krigens folkerett analysert ti angrep som til sammen krevde over 500 liv.

Angrepene var rettet mot boligblokker og bygninger der sivile hadde søkt tilflukt, og det ble ikke gitt advarsel på forhånd. Det var ikke registrert militær aktivitet på noen av stedene, viser granskingen.

Ved et tilfelle hadde familien heist et hvitt flagg over bygningen i håp om at dette skulle gi beskyttelse.

Ifølge palestinske helsemyndigheter er over 37.000 mennesker drept siden oktober, det store flertallet av dem kvinner og barn.

Israel hevder at rundt 15.000 av de drepte hadde tilknytning til Hamas, men har ikke lagt fram beviser for dette. Det er også uklart om de da regner med palestinere som jobbet for sivile myndigheter og organisasjoner i Gaza.

Jevnet med jorda

Amin al-Aghas hjem i Khan Younis ble jevnet med jorda i et israelsk luftangrep 11. oktober. 61-åringen lå og sov i første etasje, sammen med kona og tre sønner.

I andre etasje bodde den 30 år gamle sønnen Muhannad al-Agha, kona hans Hind og parets to døtre, to år gamle Talin og ett år gamle Asil.

Elleve medlemmer i samme familie ble drept i angrepet, inkludert to fettere som var i en nabobygning.

– Det var ikke noe hus tilbake. Det var bare en grushaug, forteller Jaser al-Agha, en slektning som kom til stedet rett etter angrepet.

Sønner og døtre

Tre dager senere ble det tre etasjer høye huset til Khamis al-Agha bombet. Han jobbet for en veldedig organisasjon med bånd til Hamas.

38-åringen ble drept, og det samme ble kona hans Nisreen, to sønner på elleve og tretten år, to døtre på seks og åtte år, en yngre bror og den ni år gamle sønnen hans, en kusine og sønnen hennes. Bare konas bror overlevde angrepet.

14. november ble det tre etasjer høye huset til 69 år gamle Awni al-Agha i Khan Younis lagt i grus. Kona Samia, fire sønner i alderen 26 til 42 år, den 41 år gamle datteren, mannen hennes og deres to sønner på 16 og 18 år ble alle drept.

Agha, som jobbet i skolevesenet i Gaza, overlevde fordi han hadde stått opp for å be ved daggry. Tre måneder senere døde han, ifølge et gjenlevende familiemedlem knust av sorg.

Bestemødre og barnebarn

17. oktober ble huset til to palestinske familier rammet i et angrep i Rafah.

20 medlemmer av Abu Naja-familien ble drept, blant dem to gravide kvinner og åtte barn. Den 78 år gamle bestemoren ble også drept, det samme ble barnebarnet hennes og hennes barn.

En av mennene som ble drept, identifiserte seg selv på Facebook som militant. Kona hans og den to år gamle datteren hennes ble også drept.

Drap på soldater som ikke er direkte involvert i en krigshandling, og på et sted der mange andre sivile oppholder seg, regnes som krigsforbrytelse.

Angrep ved kirke

19. oktober rammet et israelsk luftangrep en kirkebygning i Gaza by der hundrevis av sivile, de fleste fra Gazas kristne minoritet, hadde søkt tilflukt.

20 medlemmer av Tarzai- og Souri-familiene, som var knyttet til hverandre gjennom ekteskap, ble drept. Blant dem var det sju barn.

Ramez al-Souri mistet både kona og alle de tre barna sine. Israel hevdet å ha truffet et av kommandosentrene til Hamas, men har ikke lagt fram beviser for dette.

Antallet er sjokkerende — Hussam Abu al-Qumssan

Selv om det virkelig befant seg et militært mål ved kirken, var angrepet hensynsløst og framstår som en krigsforbrytelse, konkluderer Amnesty International.

Massakre

31. oktober ble 112 sivile palestinere fra elleve familier ifølge Airwars drept da flere bygninger i flyktningleiren Jabalia, et av de tettest befolkede områdene på Gazastripen, ble jevnet med jorda. Blant ofrene var 69 barn og 22 kvinner.

Minst 47 medlemmer av de to inngiftede storfamiliene Okasha og Abu al-Qumssan ble drept. AP har identifisert ytterlige 17 medlemmer av Abu al-Qumssan-familien som ble drept.

– Antallet er sjokkerende, sier Hussam Abu al-Qumssan. Han bor i Libya og forsøker etter beste evne å holde tritt med hvor mange familiemedlemmer som blir drept.

– Angrepet etterlot seg de største bombekratrene jeg har sett på 20 år, sier FNs tidligere våpeninspektør Chris Cobb-Smith.

Israel hevdet at det var en bataljonssjef i Hamas som var målet, men det er uklart om dette var tilfelle og om vedkommende i så fall var blant ofrene.

Angrep moské

15. november ble en moské i Gaza by angrepet. Minst 44 medlemmer av Doghmush-familien ble drept i angrepet, blant dem familiens overhode, en niåring, flere lokale ledere og to kvinnelige slektninger.

Angrepet etterlot ikke noe bombekrater, og alt tyder derfor på at moskeen ble rammet av et målrettet luftangrep der det ble benyttet mindre kraftig ammunisjon, konstaterer Cobb-Smith.

Ragab Doghmush, som mistet den 21 år gamle broren sin i angrepet, avviser at den familieeide moskeen kunne knyttes til militante grupper.

Ifølge ham hadde familien ligget i en årelang konflikt med Hamas og nektet både dem og andre militante grupper adgang til nabolaget.

Lå strødd på gulvet

I desember ble minst 173 medlemmer av Salem-familien drept i to angrep, blant dem barn, familiens 87 år gamle overhode og minst en gravid kvinne.

Det første angrepet fant sted 11. desember og krevde minst 80 liv. Ifølge overlevende var det ingen militær aktivitet i området.

Åtte dager senere angrep Israel de gjenlevende familiemedlemmene som hadde søkt tilflukt i en bygning i Rimal. Minst 90 mennesker ble drept i angrepet.

– Jeg så likene av onkler og kusiner ligge strødd på gulvet, forteller Mohamed Salem som overlevde angrepet.

– Bare ved å sjekke ID-kortene deres greide vi å identifisere dem. Det var bare kjøtt, forteller han.

Drept på julaften

På julaften ble minst 106 palestinere drept, mange av dem internt fordrevne, i et angrep som rammet fire hus i flyktningleiren Maghazi.

Videoer fra stedet tydet på at det var snakk om et luftangrep, og navnelister viser at mange av ofrene var i familie.

Israel bekrefter å ha stått bak angrepene AP har dokumentert, men fastholder at det befant seg Hamas-krigere der.

Etter angrepet i Maghazi kom hæren imidlertid med en uvanlig innrømmelse og medgikk at to av bygningene der ble rammet ved en feil.

– Vi beklager at de som ikke var involvert led skade, het det i en kunngjøring.