Olaug Bollestad (KrF) er framleis sjukemeld

Sjukemeldinga til partileiar i KrF Olaug Bollestad er blitt utvida. Det stadfester KrFs presseavdeling til Vårt Land.

Ho har vore sjukemeld sidan 10. juni, og sjukemeldinga varte opphavleg til og med i dag. No blir den utvida til etter sesjonsslutt på Stortinget, opplyser KrFs presseavdeling. Siste møtedag i vårsesjonen på Stortinget, er fredag denne veka.

Nestleiar Dag Inge Ulstein fungerer som partileiar og Hadle Bjuland møter som Bollestads vara i Stortinget i perioden.

Bollestad var også sjukemeld nokre veker i fjor sommar etter at mannen hennar fekk hjerneblødning. Då sa ho at ho hadde behov for å samla krefter etter å ha teke vare på mannen, ifølgje NTB.

Olaug Bollestad har vore partileiar i KrF sidan november 2021.