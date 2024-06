Utsiktene til å klare sperregrensen på fire prosent gjør KrFs lokale nominasjoner til tungt alvor:

Sjansen til utjevningsmandat gjør topp-plassen i fylker utenfor partiets kjerneområder mer attraktive. I Østfold, med mandatsjanser, har KrF alt nominert profilen David Hansen fra forrige regjeringstid.

Og skulle KrF plutselig innta en regjering etter neste valg? Da kan også høye varaplasser gi oppgaver på Løvebakken.

Noen med fartstid ligger på lur i KrFs navnejakt:

I Oslo spilles nå en tidligere stortingsrepresentant med åtte års erfaring fra KrFs «gulltid» inn i løpet.

Hverken i Vestfold eller Sogn og Fjordane vil tidligere tingfolk avvise et comeback neste høst, erfarer Vårt Land.

Men noe skjer blant de unge: Minst fem under 30 år vil ikke bare være ungt alibi, men ønsker «sikre» topplasser.

Skrekken: KrF-nestleder uten stortingsplass?

Nestleder Ida Lindtveit Røses kamp for stortingsplass blir en styrkeprøve i KrFs valgkamp. Røse anses selvskreven på topp i Akershus.

Men inn på Stortinget kommer hun ikke med en oppslutning på to-tallet, som KrF fikk forrige gang. Det antas også å være nivået i fylket nå.

Trøsten: Tidvis tikker det inn utjevningsmandat i Akershus på nettstedet Pollofpolls oversikter.

Men nasjonalt er gallupene lysere. Snittallene i mai viser et KrF over sperregrensen med 4,1 prosent. Det ville gitt fire-fem representanter flere enn dagens trio.

I KrFs sentrale apparat krysser de fingrene for at stortingslistene vil by på slagkraftige politikere - også dem med teft for overskrifter. Det regnes som avgjørende for å gjenreise partiet.

MER AV KAKA: Før lokalvalget i fjor feiret KrF 90 år. På valgnatten fikk partiet fire prosent – det samme som grensen for utjevningsmandater på Stortinget. (Heiko Junge/NTB)

Thriller i Agder – vinn eller forsvinn for Lossius?

Først i november avholder fylkeslagene i KrF nominasjonsmøter. Men avspark er allerede gått. Nå før sommerferien sender lokallag inn forslag til navn på de øverste plassene. Da kan ofte løpet være lagt.

I Agder er posisjoneringen i gang etter Kjell Ingolf Ropstads exit.

Først varslet eks-varaordfører i Kristiansand (2011-2019), Jørgen Kristiansen, kamp om førsteplassen. Hakk i hel fulgte KrFs fylkesleder og fylkesvaraordfører i Agder, Jorunn Gleditsch Lossius, fra Lillesand.

Nominasjonen kan i ytterste fall være vinn eller forsvinn for Lossius i toppolitikken. Hun møtte fast på Stortinget da Ropstad var KrF-statsråd.

Hun har vært klar på at hun ønsker seg tilbake dit. Å bli forbigått av Kristiansen kan bli lest som en degradering: Hun har bredere CV, hatt klart tyngre verv de siste årene og var i 2023 en reell nestlederkandidat i KrF.

NYE BRILLER: Vil Per Sverre Kvinlaug se med nye briller på stortingskandidatur etter Kjell Ingolf Ropstads nei til gjenvalg? (Erlend Berge/Vårt Land)

En «dark horse» i racet? Per Sverre Kvinlaug er spilt inn

Men dramaet om listetoppen i Agder kan bli større enn «Lossius vs. Kristiansen». Vårt Land kjenner til at nominasjonskomiteen har fått Kvinesdal-ordfører Per Sverre Kvinlaugs navn på bordet etter Ropstans nei til gjenvalg.

Kvinlaug er et tungt navn i KrF: ni år som ordfører, var Lossius forgjenger som fylkesleder, sitter i KrFs sentralstyre og møtte fast på Stortinget da Torhild Bransdal var syk.

En tilleggs-thriller kan dessuten dukke opp: Også tredjeplassen på en felles liste for valgkretsene i Aust- og Vest-Agder kan gi stortingsplass.

I 2017 fikk Agder samlet tre mandater. Det kan gi rift om flere av plassene på valglista.

Olaug Bollestad med makker fra Rogaland?

Fra Rogaland fikk KrF senest i 2013 to representanter. Senere bare én. Men skulle et borgerlig maktskifte i 2025 plutselig sende førstekandidat Olaug Bollestad i regjering igjen? Da gir også tredjeplassen i en tenkt situasjon sjansen til å møte på Tinget.

Utover dagens to topper - Bollestad og KrFU-leder Hadle Bjuland - regner man med at «nordfylket» får tredjeplassen. Varaordfører May Synnøve Rygh på Karmøy nevnes som sterk kandidat.

Men det er altså fra fylker utover Agder, Rogaland og Hordaland - representert i dag - at overraskelser kan komme. Troligst fra fylker der KrF har høstet utjevningsmandater tidligere.

TIDLIGERE TINGMANN: Lars Rise nevnes av flere foran nominasjonen i Oslo KrF. Selv er han taus. (Vidar Ruud/NTB)

Satt to perioder på Tinget – nå spilles han inn

Tidlig i mai lanserte Clement Størksen (24) seg selv i Vårt Land - og gikk for førsteplassen i Oslo. Derfra var Hans Olav Syversen fra 2005 og i tre perioder innvalgt på et utjevningsmandat.

Men Størksen kan få konkurranse: Fra ulikt hold får Vårt Land vite at tidligere stortingsrepresentant Lars Rise (69) nå spilles inn.

Det skjedde også for fire år siden. Rise satt to perioder på Stortinget fra 1997 til 2005, i Kjell Magne Bondeviks glansperiode.

Overfor Vårt Land vil Rise selv ikke snakke om temaet. Rise har et bredt nettverk i innvandrermiljøer og sitter i Flerkulturelt nettverk i KrF. Også bystyrerepresentant Øyvind Håbrekke er klar til å stå på listen.

Ung stortingsrådgiver spiller seg inn - i hjemfylket Trøndelag

KrFs oppslutning i Oslo er per nå i laveste laget, selv for utjevningsmandat. Det kan holde hardt fra Sør-Trøndelag også, der det var over og ut i 2013.

Der har stortingsrådgiver og tidligere KrFU-nestleder Edvard Kunzendorf (27) lansert seg selv.

– Jeg stiller meg til disposisjon for 1. plassen og håper å komme så høyt på lista som mulig, sier han når Vårt Land spør om han sikter på topplassen.

Nøkkelfolk beskriver nominasjonen i fylket som åpen. KrFs ene representant i Trondheim bystyre, Majen Helen Sævik, opplyser at hun er «villig til å vurdere» verv hvis hun får tillit og blir spurt.

Fylkespolitiker Karin Bakklund ventes ikke å ha ambisjoner om førsteplassen.

Kan Finnmark plutselig rappe et KrF-mandat?

I Nordland har galluper sporadisk gitt KrF utjevningsmandat. Tidligere fylkesråd Linda Helen Haukland regnes som aktuell for listetoppen.

I Finnmark fikk Venstre i 2005 et utjevningsmandat med bare var 826 stemmer. Slikt kan hende KrF også.

Fylkesleder Erling-Christoffer Suhr fra Alta, Kautokeino-ordfører Anders S. Buljo og Hammerfest-leder Runar Enoksen nevnes som mulige navn.

I Troms regnes fylkespolitiker Nils Einar Samuelsen som et sterkt kort i nominasjonen. Skjervøy-ordfører Ørjan Albrigtsen nevnes også.

OPPRYKK? Anders Rambekk i 2010, den gang han var Odd-kaptein i fotballens eliteserie. Kommer han nå opp i politikkens elitedivisjon? (Trond Reidar Teigen/NTB)

Eks-fotballstjerne kan være klar til avspark

Telemark er historisk et langt sikrere kort for KrF. Hele tre perioder på rad hanket Geir Jørgen Bekkevold utjevningsmandat (2009-2021).

Tidligere eliteseriespiller i Odd, Anders Rambekk, nevnes av flere som listetopp. Etter lokalvalget i 2023 skal han ha vært nær å bli KrFs ordfører i Porsgrunn.

Rambekk er etter det Vårt Land får opplyst i tenkeboksen. Fylkesleder Jens Arnfinn Brødsjømoen kan også seile opp.

NY DYST? Anders Tyvand jobber nå utenfor politikken, men satt inntil i fjor vår i KrFs sentralstyre (Ned Alley/NTB)

Eks-tingmann lukker ikke døren for godt

Fylket nordenfor - Buskerud - og de to valgkretsene i Innlandet gir neppe KrF uttelling. Vestfold har derimot vippet inn før.

Derfra havnet Anders Tyvand på Stortinget fra 2013 til 2017. Lokale profiler som Bror Lennart Mentzoni kan bli pekt på.

Men Tyvand trenger ikke være ute for godt. Han toppet listen i 2021, og etter det Vårt Land kjenner til har han ikke lukket døren denne gangen heller.

FINANSTOPP: Tore Storehaug var KrFs finanstalsmann da partiet satt i regjering. Han bor i øst, men kan gjeninnta Tinget fra vest? (Erlend Berge/Avisen Vårt Land)

Han sto sentralt i KrF-manesjen - tar han et comeback?

Kan også eks-representant Tore Storehaug fra Sogn og Fjordane gjøre comeback? Han falt ut av Stortinget i 2021 og er nå gruppeleder for KrF i Nordre Follo i Akershus.

Storehaug skal ikke ha stengt døra for å prøve seg igjen fra sitt gamle fylke.

Fra fylkestingsgruppen kan Ragnhild Stav bli pekt på. Også KrFUs Oda Bondevik Lie trekkes frem.

TAUS: Tidligere fylkesleder i Møre og Romsdal KrF, Randi Walderhaug Frisvoll. nevnes foran valg av listetopp i fylket. (Erlend Berge)

I tenkeboksen i gammelt gullfylke

I tidligere sterke Møre og Romsdal har det gått utforbakke etter «Bondevik-tiden». Forrige topp, Harry Valderhaug, var sjanseløs da KrF på landsplan havnet under sperregrensen.

Listetoppen synes uavklart. Valderhaug vil overfor Vårt Land ikke foregripe noe, er i tenkeboksen, men utelukker ikke en ny runde. Fylkestingskollegaen hans, Randi Walderhaug Frisvoll, vil ikke gi noen signaler.

Også sentralstyremedlem i KrFU, Dorte Klokk, nevnes i toppsjiktet og skal være klar.

UNG DUELL? Ylva Bang (25) og Joel Ystebø (22) kan begge seile opp i Hordaland og inn på Stortinget. (Privat/Erlend Berge)

De er i 20-årene - og i toppkamp

Bollestad fortsetter, Ropstad gikk - men hva gjør Dag Inge Ulstein? KrFs nestleder har ennå ikke svart på om han fortsetter.

Trekker han seg, kan bystyrerepresentant Joel Ystebø (22) kjempe om topplassen i Hordaland. Vårt Land har grunn til å tro at han også vil jobbe for andreplassen - dersom Ulstein velger å fortsette.

Etter at dagens vararepresentant, Astrid Aarhus Byrknes, dropper gjenvalg er det uansett «stilling ledig» for en ny kvinnelig profil i listetoppen. Ylva Bang (25) er spilt inn som KrFUs kandidat - og skal ønske seg høyt i toppen av listen.

---

I skjebnekamp

KrF falt under sperregrensen med 3,8 prosent ved forrige valg. I dag teller stortingsgruppen bare tre.

I 2017 ga lave 4,2 prosent åtte representanter på Stortinget.

Blir noe slikt resultatet neste høst, vil gruppen kanskje forsterkes med fem.

---