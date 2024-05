– Jeg vil utvide borgerligheten. KrF skal være det sosiale, borgerlige alternativet, sier Hansen.

Det er snart 13 år siden han forlot aktiv politikk. Nå foreslår nominasjonskomiteen den erfarne eks-politikeren som listetopp i hans gamle hjemfylke Østfold.

Han er tidligere KrFU-leder, rådgiver i regjeringsapparatet og bypolitiker i Oslo. Mange med lignende fartstid i partiet har forlatt manesjen de siste tiårene.

Men Hansen går motstrøms – og sier om comebacket:

– Du alltid kan ta noen ut av politikken, men du tar ikke politikken ut av en person.

Bryte opp fra næringsliv – og gi KrF tung erfaring

Vårt Land møter 45-åringen i Bjørvika i Oslo, der tung finans og forretningsliv er klumpet sammen i høye bygninger. Der har Hansen i syv år jobbet i Microsoft.

Etter at han forlot Oslo bystyre og aktiv politikk i 2011, har han blant annet vært innom Strømmestiftelsen og kommunikasjonsbyrået Gambit Hill & Knowlton.

Men i hele Bondevik 2-regjeringens tid var han politisk rådgiver for utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson. Skulle Hansen ved valget om ett år kapre mandat, vil altså KrF får en representant med tung politisk erfaring fra regjeringsapparat inn i stortingsgruppen.

KAMPKLAR: - Å forme norsk politikk - det opplever jeg meningsfylt, sier David Hansen, klar for comeback. (Erlend Berge)

Plutselig kom det en overraskende e-post

Hansen bor nå i fylket over fjorden fra Østfold – bosatt i Åsgårdstrand med kona Inger Lise Hansen. Hun er tidligere nestleder i KrF – og nå generalsekretær i Actis.

Han fikk seg en real overraskelse tidligere i vår, da han sjekket e-posten på mobiltelefonen: Navnet hans var spilt inn i nominasjonsløpet i Østfold. Ville han være aktuell?

– Det var jo ikke noe jeg hadde gått rundt og tenkt på at ville skje, sier han.

Alt tidlig i juni er det alvor for comeback-mannen

Men nominasjonskomiteen i Østfold ville ha ham på topp. Etter tenketid i pinsehelgen var Hansen klar. Og etter nominasjonsmøtet 5. juni er det alvor.

– Vi er svært fornøyd med at Hansen stiller. Han har betydelig politisk erfaring, kjenner Østfold godt og har et fokus viktig for samfunnet vårt og velgerne her, sier lederen av nominasjonskomiteen, Olav Ingebjørn Moe.

BORGERLIG: David Hansen møter Vårt Land nær arbeidsplassen i Bjørvika i Oslo. I valgkampen vil han profilere KrF som et sosialt borgerlig parti. (Erlend Berge)

Forme norsk politikk. – Det opplever jeg meningsfylt

– Det kan jo hende jeg nå må bytte helt om på det jeg driver med til daglig, innser Hansen.

For: Hvis KrF kommer over sperregrensen, er nettopp Østfold en god kandidat til å kapre utjevningsmandat for partiet. KrF hadde i tiår «alltid» plass på Østfold-benken på Stortinget, inntil utjevningsmandatet som Line Henriette Holten hadde, glapp i 2017.

– Hvis det går den veien vi håper både for KrF og valget i Østfold, så betyr det jo at jeg kan gjøre noe jeg har satt pris på tidligere: Være med å forme norsk politikk. Det opplever jeg meningsfylt. Og jeg er svært motivert.

– Hvordan vil du farge KrF hvis du kommer inn?

– Jeg tror jeg kan bidra i KrF med noe partiet har god legning til, men nok ikke har vært flinke nok til: sette mer agenda. Og gjøre dette på våre egne premisser.

---

Profil med fartstid

David Hansen er født i Lørenskog. Oppvokst i Porsgrunn og Halden. Utdannet master i rettsvitenskap.

KrFU-leder fra 1999 til 2002. Politisk rådgiver i Utenriksdepartementet fra 2001 til 2005.

Fra 2005 til 2007 president for paraplyorganisasjonen Youth of the European Peoples Party (YEPP) – som samler kristendemokratiske og konservative partier.

Bystyrerepresentant i Oslo fra 2007 til 2011. Også vært innvalgt i Østfold fylkesting og Halden kommunestyre.

Har vært styremedlem i Vinmonopolet og Norsk Tipping.

Han har også vært tilknyttet den liberale tankesmien Civita.

---

Kan le av debatten om farge-TV. Men noen brydde seg

Det kan handle om å hente frem felt som ligger der i bakgrunnen, tematikk folk merker presset fra og gjøre det til politikk. Et eksempel: Spørsmål om ny teknologi.

– Hvor er vi til stede som parti i diskusjonen om hvordan teknologi former samfunnet vårt? Ikke minst hvordan teknologi utfordrer de som kommer til det med minst erfaring og minst bagasje, nemlig unge mennesker, spør Hansen.

Det handler om å møte utfordringer litt mer kritisk blikk:

– Litt lenger tilbake i vår politiske kultur, så brukte man masse tid på Stortinget på å diskutere om vi skulle ha farge-TV eller ikke. Det kan vi le litt av, for det høres litt eksotisk ut i dag. Men da var det i hvert fall politikere som brydde seg hva «fotavtrykkene» ny teknologi setter og får stor plass i hverdagslivet.

UNGE TIDER: David Hansen, her som politisk rådgiver for utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson i 2005. (Morten Holm/NTB)

Kan også Hansen styrke KrF i jakten på menn?

– Vil du flytte KrF politisk?

– Først og fremst bør vi flytte partiet fram politisk, altså i folks bevissthet. Og jeg synes Olaug gjør en kjempejobb med å være en stemme som folk forstår, ser og som mange kan kjenne seg igjen i.

Nylig utdypet KrF-leder Olaug Bollestad partiets nye strategi i Vårt Land. Et nytt trekk er å jakte velgere blant unge menn.

Regjeringen vi har i dag, har ikke skjønt dette. Det er farlig, rett og slett. — David Hansen, foreslått listetopp

– Hva kan du bidra med der?

– At de opplever en kultur der det er lov å gjøre suksess og å bruke krefter og mye tid på å skape virksomhet man kan tjene penger på. Vi må forstå at dette handler om å skape det nye næringslivet vi skal leve av etter oljen. Regjeringen vi har i dag, har ikke skjønt dette. Det er farlig, rett og slett.

Vil ta kamp mot Frp – og «utvide borgerligheten»

– Kan du på noen måte bidra til at dagens regjering fortsetter?

– Nei. Det er en motivasjon i seg selv å stille opp til valg fordi landet trenger alternativer.

I Østfold må han blant annet kjempe mot et Frp – og deres hardtslående profil Erlend Wiborg – i mandatkampen. Der tror han KrF kan vinne på å «utvide borgerligheten» og vekke velgere som et sosialt alternativ.

– Er det noe vi vet at vi trenger politikken til, så er det å sørge for at vi har et samfunn som evne å ta vare på de som trenger det mest, sier han.

Er det noe jeg kjenner, så er det frontene i EU-kampen. — David Hansen, KrF-profil

I sin tid var han topp på ja-siden

Selv om han har vært ute av aktiv politikk, har Hansen gjestet KrF-kretser med foredrag om kristendemokratisk ideologi. Senest var han i manesjen under fjorårets landskonferanse.

Hansen er også en av få KrF-profiler som etter folkeavstemningen om EU i 1994 har hatt toppverv på ja-siden. Fra 2009 til 2011 var David Hansen 2. nestleder i Europabevegelsen.

– Jeg var en gang medlem av Ungdom mot EU i Halden også. Er det noe jeg kjenner, så er det frontene i EU-kampen. Men jeg fikk større tro på at du kan gjennomføre mer i politikken ved å knytte oss tettere til Europa, sier han.

Fra et fylke som «lener seg» mot Europa

Han tror Østfold KrF vet at de akkurat i det spørsmålet har «en litt annerledes blomst i buketten».

– Men i et grensefylke som Østfold så er opplevelsen av at det å bokstavelig tatt lene seg inn mot Europa, nok litt mindre giftig enn andre steder. Det er nesten en naturlig del av hverdagen, sier han.