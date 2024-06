– Det er veldig spesielt av NRK som en allmennkringkaster. Selv om dette er et distriktskontor, er det fortsatt NRK som går ut med sånne anbefalinger, sier Gunnar Bodahl-Johansen.

Han er tidligere fagmedarbeider på Institutt for journalistikk med presseetikk som et av sine felt og tidligere sekretær for Pressens Faglige Utvalg, og reagerer på en artikkel publisert på nrk.no.

ETIKK: Gunnar Bodahl-Johansen er pensjonist og har jobbet mye med presseetikk i sin karriere. (I J)

Kritiske spørsmål

– Ingen nekter NRK å stille kritiske spørsmål og spørre om Norge burde boikotte varer fra Israel eller la være å selge varer til Israel. Alle disse spørsmålene er naturlige å stille. Men det er noe helt annet når institusjonen selv går ut og anbefaler folk bestemte tiltak som rammer Israel, sier Bodahl-Johansen.

Han understreker at NRK står i en særstilling som allmennkringkaster med en enorm maktposisjon i samfunnet i Norge, og lurer på om NRK i arbeidet med denne saken har har tenkt over den posisjonen NRK har.

Bodahl-Johansen viser til at da det var mye debatt og støy rundt Eurovision tidligere i år, sa Charlo Halvorsen, NRKs underholdningsredaktør, at NRK ikke kan drive en utenrikspolitikk på egenhånd.

– Hadde dette vært annerledes hvis det var en lokalavis eller Klassekampen som laget saken?

– Det ville vært noe helt annet, sier Bodahl-Johansen.

TRONDHEIM: NRK Trøndelag holder til på Tyholt i Trondheim. (Gorm Kallestad/NTB)

Løpende kontakt med unge seere

Nareas Sae-Khow er nyhetsredaktør for alt NRKs nyhetsstoff fra Trondheim og Trøndelag. Han forteller at saken om sju ting du kan gjøre er laget av NRKs unge nyhetsmiljø i Trondheim, som har løpende og tett kontakt med den yngre målgruppen.

– Saken er et direkte og ærlig forsøk på å adressere den maktesløsheten som mange av våre lesere, lyttere og seere, spesielt unge, har uttrykt at de har, på grunn av de ufattelige sivile lidelsene i Gaza-krigen. Det jo ikke slik at NRK går ut og anbefaler disse tiltakene gjennom å publisere denne saken, skriver Sae-Khow i en e-post.

REDAKTØR: Nareas Sae-Khow er nyhetsredaktør for alt NRKs nyhetsstoff fra Trondheim og Trøndelag. (NRK)

Nyhetsredaktøren understreker at ingressen gir premisset for saken, at dette er sju ting du kan gjøre om du vil hjelpe.

– Så kan jeg skjønne til en viss grad at Bodahl-Johansen og andre kan reagere på formen, som er veldig direkte. Det er jo en såkalt listesak, hvor målet er å gi leserne kunnskap, slik at de selv kan ta velinformerte valg og bidra eller hjelpe med noe i denne konflikten – hvis de ønsker – som medmennesker.

Sae-Khow mener at dette ikke betyr at NRK tar stilling til tiltakene, konflikten og de stridende partene.

– Jeg mener det er en god kildebredde gjennom hele saken, nettopp for å få med nødvendig kontekst. Så er denne saken én av mange måter NRK dekker Gaza-krigen, og konsekvensen av krigen, på. Akkurat denne saker handler altså om å adressere den maktesløsheten som er ute hos folk – særlig unge – i Norge, sier nyhetsredaktøren.