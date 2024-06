Kun én koshervin igjen på Vinmonopolet

Tidligere i år var en rekke kosherviner tilgjengelig på Vinmonopolet – både fra Israel, Vestbredden og Golanhøydene. Nå er det kun én igjen, skriver Dagen.

Regjeringen oppfordret 7. mars i år norsk næringsliv til å ikke drive handel eller næringsvirksomhet som «bidrar til å holde oppe de folkerettsstridige israelske bosetningene».

Som følge av dette stanset Vinmonopolet all distribusjon og salg av produkter fra israelske bosetninger. – Vinmonopolet er opptatt av å tilby koshervin. Samtidig er det slik at Vinmonopolet ikke har et bedre sortiment enn det grossistene våre kan tilby. Vi har ikke anledning til å handle varer direkte fra utlandet og produsenter der, men er pålagt å handle av norske grossister med leveringsavtale med oss, og er dermed avhengig av det grossistene klarer å tilby oss, sier Halvor Bing Lorentzen, samfunns- og myndighetskontakt i Vinmonopolet.

Han opplyser at det vil komme flere produkter på lager i månedene fremover. At en vin er kosher betyr at den er tillatt for jøder å drikke. Koshervin er en viktig del av jødiske høytider og sabbaten.

– For at vin skal anses som kosher, må sabbatsoverholdende jøder overvåke og håndtere hele vinfremstillingsprosessen, skriver Kosher Alliance på sine nettsider.