Alle partiene i Oslo er helt enige:

«Barnehagen bidrar til å styrke barnas jødiske identitet og bidrar til å hegne om en av våre nasjonale minoriteter», slår Kultur- og utdanningsutvalget fast i en fersk innstilling til Oslo bystyre.

Men da utvalget onsdag behandlet et forslag fra SV, «en varig ordning med økonomisk støtte til Den Jødiske barnehagen i Oslo tilsvarende ett årsverk», fremmet KrF, Høyre og Venstre et langt mindre forpliktende motforslag:

«Bystyret ber byrådet se på den jødiske barnehagens mulighet til å ivareta et barnehagetilbud for jødene som nasjonal minoritet, og ved en eventuell søknad om økonomisk støtte, gjøre en grundig vurdering av denne.»

Da SV-forslaget falt, støttet også Ap, MDG, SV og Rødt de borgerlige.

Høyre og Venstre sitter i byrådet sammen og har en politisk samarbeidsavtale med KrF og Fremskrittspartiet. De fire partiene har flertallet i bystyret.

OSLO-MAKTA: I oktober ble fire partier i Oslo bystyre enige om en samarbeidsavtale, og Høyre og Venstre dannet byråd.

Har krevende økonomi

Det var SVs gruppeleder i Oslo bystyre og leder av utvalget, Sunniva Holmås Eidsvoll, som fremmet varig ordning-forslaget. Hun er svært opptatt av å sikre Den Jødiske Barnehagen bedre kår.

– Vi må vise at vi er der for den jødiske minoriteten, sa Holmås Eidsvoll til Vårt Land onsdag.

Norge har en jødisk barnehage. Den ligger i Oslo og har plass til 36 barn. Men fordi den noen perioder er full og andre perioder har flere ledige plasser, har barnehagen en krevende økonomi.

Den Jødiske Barnehagen eies og drives av Det Mosaiske Trossamfund (DMT).

Ønsker å være solidariske «med våre jødiske medborgere i Norge»

Hele Kultur- og utdanningsutvalget er bekymret over den økende antisemittismen som rammer norske jøder:

«Utvalget ser alvor på den økende antisemittismen i Europe og står i solidaritet med våre jødiske medborgere i Norge. I Oslo skal vi aldri akseptere at norske jøder blir utsatt for hets, trakassering og vold og vi ser den økende antisemittismen som et angrep på individers grunnleggende verdighet og menneskerettigheter som vi aldri skal akseptere.»

Et flertall i utvalget, Ap, MDG, SV og Rødt, viser i innstillingen til at Samisk barnehage i Oslo har fått en varig styrkning med «en ressursstilling for å kunne styrke arbeidet med å ivareta barnehagetilbudet til den samiske minoriteten».

Tror ikke det kommer flere jødiske barnehager

Et annet flertall, Ap, MDG, SV, Rødt og KrF, mener det vil være mulig å gi Den Jødiske Barnehagen en egen støtte «for å kunne ivareta et viktig tilbud for barn i minoritetsgruppen vil være mulig å gi uten at det kommer i konflikt med prinsippet om likebehandling.»

For som de påpeker: «Det fremstår som svært usannsynlig at det vil bli etablert flere, konkurrerende jødiske barnehager i Oslo.»

Ap, MDG, SV, Rødt og KrF mener byrådet må vurdere å gi økonomisk støtte til barnehagen i de kommende budsjettene, for å sikre barnehagetilbudet til Oslos jøder.

Men i det endelige vedtaket gikk KrF for å kreve at barnehagen bør søke først.