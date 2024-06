Mehl rystet etter ungdomsran: – Helt uakseptabelt

Etter nyheten onsdag om at to barn på 12 og 13 er tatt for ran av tre andre ungdommer, reagerer justisministeren.

– Det er en urovekkende utvikling. Det er barn som egentlig skal ha en fin oppvekst. Det innebærer ikke å bli alvorlig kriminell i så ung alder. Her må hele samfunnet med for å unngå at dette får utvikle seg videre, sier Mehl til TV 2.

– Vi trenger et nasjonalt krafttak – og det må være bredt, sier justisministeren.

Selv om hun ikke kan love umiddelbare tiltak fra regjeringen, viser Mehl til en foreslått pakke på 1,9 milliarder kroner fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet for å styrke politiet.

Regjeringen ønsker også å etablere nasjonale trygghetshjem for barn som begår kriminalitet.

– Disse barna faller ofte mellom flere stoler. Barnevernet klarer ikke å ta vare på dem, og politiet kan ikke straffeforfølge dem, avslutter Mehl.

