Israelskdrevet sykehus anklages for mishandling av palestinere fra Gaza

I lengre tid har det ifølge nyhetsbyrået AP kommet sterk kritikk mot det israelskdrevne sykehuset, som ligger i den israelske militærbasen Sde Teiman i Negev-ørkenen.

Anklagene kommer blant annet fra den israelske menneskerettsorganisasjonen Physicians for Human Rights – Israel (PHR-I). De sier at feltsykehuset ikke underlagt Israels pasientrettighetslov, og 18. april skrev de på sine hjemmesider at de krevde sykehuset stengt.

– Som følge av de mange vitnesbyrdene fra både internerte og fra medisinsk personell om forholdene ved anlegget, konkluderer vi med at Sde Teiman-anlegget umiddelbart må stenges ned. Internerte palestinere fra Gaza som trenger medisinsk behandling, bør overføres til et sivilt sykehus, som opprettholder etiske og profesjonelle medisinske standarder, skriver PHRI.

Avviser påstandene

Det israelske militæret avviser påstandene om umenneskelig behandling av palestinere og sier at alle internerte som trenger legehjelp, får det.

Rettighetsgrupper og andre kritikere mener derimot at det som begynte som et midlertidig sted å holde og behandle militante palestinere etter 7. oktober, har forvandlet seg til et røft interneringssenter, der man tar for lite ansvar for de internerte.

Den israelske regjeringen har vært under økende press for å legge ned leiren og sykehuset.

Israels høyesterett vurderer nå argumenter fra menneskerettighetsgrupper som har krevd at leiren og sykehuset må stenges.

Begjæringen er sendt inn av blant andre PHR-I, Association for Civil Rights in Israel, den israelske menneskerettsorganisasjonen HaMoked og Public Committee Against Torture (PCATI), skriver avisa The Times of Israel.

Vil avvikle interneringsleiren

Ifølge Reuters er Israel nå i ferd med å avvikle interneringsleiren for palestinere som er tatt til fange under Gaza-krigen.

Israelske statsadvokater opplyste til høyesterett onsdag at innsatte som holdes på Sde Teiman-stedet, som ble åpnet etter Hamas' terrorangrep på Israel 7. oktober, gradvis vil bli transportert til permanente fengselsanlegg.

Statsadvokat Aner Helman, som svarte på en begjæring innlevert av blant andre Association for Civil Rights in Israel, fortalte retten at 700 innsatte allerede hadde blitt flyttet til Ofer, et militært fengsel på Vestbredden.

Ytterligere 500 skulle overføres i løpet av de kommende ukene. Skjebnen for 200 gjenværende palestinske fanger er ennå ikke bestemt.

– Overføringene har startet og de fleste fanger vil bli flyttet i løpet av et par uker. Dette vil føre til at forholdene for de resterende fangene bedres, ble det opplyst.

Usikkerhet om sykehuset

Hva som skjer med sykehuset ble ikke nevnt. Det har vært et problem at sivile sykehus av sikkerhetshensyn har nektet å ta imot militante palestinere.

Dager etter Hamas terrorangrep 7. oktober, kom det til sammenstøt mellom rundt 100 israelere og politiet utenfor et av Israels største sykehus fordi det gikk falske rykter om at sykehuset behandlet en palestinsk militant.

Som følge av denne hendelsen har noen israelske sykehus nektet å behandle palestinske internerte av frykt for å sette ansatte i fare og forstyrre aktivitetene ved sykehusene.

Torturlignende behandling

Anklagene mot Sde Teiman-sykehuset har gått ut på at pasienter utsettes for uverdig og torturlignende behandling. Mange av fangene skal ligge med håndjern, nakne og med bleier. Mange skal også ha bind for øynene hele dagen.

De skal også ha forbud mot å bevege seg rundt og snakke sammen. Hvis de bryter forbudene, risikerer de strenge straffer, ifølge vitnesbyrdene til over 100 løslatte fanger, skriver CNN.

Løslatte fanger har blant annet vitnet overfor FN-organisasjonen UNRWA om at de ble utsatt for regelmessig og alvorlig vold, som i noen tilfeller førte til brudd, indre blødning og til og med dødsfall.

Nyhetsbyrået AP har fått forholdene bekreftet av tre personer som har jobbet ved sykehuset.

Også BBC har snakket med helsepersonell som forteller mange av de samme historiene.

Uakseptabelt smertenivå

En varsler beskriver hvordan prosedyrer på militærsykehuset «rutinemessig» ble utført uten smertestillende midler, noe som forårsaket «et uakseptabelt nivå av smerte» for internerte.

En annen varsler sier at smertestillende ble brukt «selektivt» og «på en svært begrenset måte».

Militæret bestrider vitneforklaringene AP har innhentet, og hevder at pasienter bare blir påsatt håndjern når sikkerhetssituasjonen krever det, og at de fjernes hvis de påfører pasientene skade. Pasientene ligger bare i sjeldne tilfeller med bleier, heter det videre.

Fryktet sterke reaksjoner

Av de tre helsearbeiderne som ble intervjuet av AP, ville to bare uttale seg under full anonymitet fordi de frykter regjeringens gjengjeldelse og offentlig irettesettelse.

– Vi fordømmes av venstresiden fordi vi ikke innfrir etiske krav, sier amnestilege Yoel Donchin. Han har jobbet ved Sde Teiman-sykehuset siden oppstarten og jobber der fortsatt.

– Men samtidig fordømmes vi av høyresiden. De mener vi er kriminelle siden vi behandler angivelige terrorister, legger han til.

Ikke-stridende

Legene der sier de har behandlet mange som så ut til å være ikke-stridende. Donchin sier at det blant annet dreier seg om eldre, syke pasienter med diabetes og høyt blodtrykk.

Donchin, som i stor grad forsvarer anlegget mot påstander om mishandling, er likevel kritisk til noe av behandlingen. Han forteller at de fleste pasienter har bleie og at de ikke får bruke badet. De er lenket rundt armer og bein og har bind for øynene.

– Øynene deres er tildekket hele tiden. Jeg vet ikke hva sikkerhetsgrunnen til dette er, sier han.

Donchin forteller også at det ikke er noen individuell vurdering av behovet for begrensningene, og at selv de pasientene som ikke var i stand til å gå – for eksempel dem med beinamputasjoner – ble lenket med håndjern til sengen.

– Jobber under vanskelige forhold

Dr. Michael Barilan er professor ved Tel Aviv University Medical School. Han har snakket med 15 sykehusansatte og bestrider fortellingene om medisinsk uaktsomhet.

Han mener at legene gjør sitt beste under vanskelige omstendigheter, og at man bare setter bind på øynene for å forhindre at pasientene i ettertid skal hevne seg på de som tar seg av dem.Militæret har opplyst til AP at 36 mennesker fra Gaza har dødd i Israels interneringssentre siden 7. oktober, noen av dem på grunn av sykdommer eller skader påført i krigen.

Physicians for Human Rights-Israel har på sin side hevdet at noen av disse dødsfallene kom av medisinsk uaktsomhet.

Militæret opplyser at de etterforsker dødsfallene.

