Tidligere Frp-rådgiver Espen Teigen tiltalt for grovt bedrageri – sier han er sjokkert

– Han nekter enhver straffskyld. Jeg ønsker ikke å kommentere saken utover det nå, sier Teigens forsvarer Øystein Storrvik til VG.

Teigen kommenterer saken slik overfor avisen han jobber i:

– Jeg er mildt sagt sjokkert av dette, og er selvsagt ikke skyldig i det jeg anklages for. Jeg har betalt over 300.000 kroner i restskatt nettopp for å gjøre opp for meg – det har vært min intensjon hele veien, sier han til sin nåværende arbeidsgiver Trønder-Avisa.

Skuffende

Videre sier han at det er trist hvis «helt andre lover gjelder meg, enn andre som har driti seg ut når det gjelder pendlerbolig».

Ifølge tiltalen disponerte Espen Teigen en pendlerbolig han ikke hadde rett på i to år fra mars 2016 til april 2018. Dette skal ha spart ham for 395.411 kroner. Listhaug var i perioden innvandrings- og integreringsminister og senere justis- og beredskapsminister.

– Dette er en svært alvorlig tiltale som det nå er opp til rettsvesenet å behandle. Selv om det begynner å bli en stund siden Espen Teigen hadde noen rolle i Frp, så vil det være utrolig skuffende om en som har jobbet for meg skulle bli dømt for et så alvorlig forhold, sier Listhaug til NTB.

Saken er berammet til 17. og 18. desember i år i Oslo tingrett.

Alvorlig

Han har tidligere vært åpen om at han leide pendlerbolig uten at han hadde rett på det.

Teigen har også vært pressesjef i Fremskrittspartiet og journalist i Nettavisen og Trønder-Avisa. Sistnevntes sjefredaktør Sivert Rossing sier vikariatet hans utløper i juni, og at det ikke er stillingshjemler tilgjengelige i avisa etter det.

– Dette er en sak som ligger tilbake i tid, og i Norge er alle uskyldige til det motsatte er bevist. Samtidig er tiltalen alvorlig, understreker Rossing.